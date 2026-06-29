Gold - Achtung: „death cross”

Beim Goldpreis kam es am vergangenen Freitag zu einem negativen Schnittmuster zwischen der 50- und der 200-Tage-Linie (akt. bei 4.468/4.473 USD). Dieses als „death cross“ bekannte Verhaltensmuster sorgt bei technisch motivierten Anlegerinnen und Anlegern für Sorgenfalten, zumal es das erste seit November 2023 ist. Übergeordnet gilt seit dem Allzeithoch von Ende Januar bei 5.595 USD eine klare Struktur von fallenden Hoch- und fallenden Tiefpunkten. Damit befindet sich das Edelmetall mindestens in einer korrektiven Phase, wenn nicht sogar in einem Abwärtstrend. Nach dem März droht erneut ein Monat mit zweistellig negativer Kursentwicklung. Deshalb nehmen derzeit die Fragen nach den nächsten Auffangmarken zu: Eine erste Unterstützung markiert dabei das Tief von Ende Oktober bei 3.886 USD, ehe das alte Allzeithoch bei 3.500 USD wieder auf die Agenda rückt. Um die laufende Abwärtsbewegung dagegen umzukehren, müsste der Goldpreis die bekannte Schlüsselzone bei 4.400 USD zurückerobern. Bei einem Sprung über diese Hürde würde die Folge fallender Hochpunkte zu den Akten gelegt werden und hier verlaufen auch die beiden eingangs angeführten Glättungslinien.

Gold (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: LSEG, tradesignal²

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