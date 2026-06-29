Gold und Öl unter Druck: Das müssen Anleger jetzt wissen! | Börse Stuttgart | BNP Paribas

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► Darum geht's im Video:

Kemal Bagci (BNP Paribas) analysiert im Gespräch mit Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) die aktuellen Entwicklungen bei Gold, Öl und Aktienmärkten. Kemal Bagci gibt Einblicke in die Einflussfaktoren und zukünftige Trends, die für Anleger relevant sind. Am Aktienmarkt bewegen Rheinmetall und Bayer die Trader , während trotz eines Tech-Abverkaufs NVIDIA, Micron und SpaceX die Favoriten bleiben.



Timestamps:

00:00 ► Marktanalyse: Gold und Öl im Fokus

03:00 ► Goldpreis: Kurzfristige Rückgänge und langfristige Perspektiven

05:53 ► Ölpreis: Geopolitische Einflüsse und Marktentwicklungen

09:12 ► Anlegerverhalten: Strategien und Trends bei Gold und Öl

11:01 ► Aktienmärkte: Technologie und andere Trends



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🕐 Das Video wurde am 29.06.2026 um 17:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Im Video erwähnte Werte:

BNP Paribas S.A.: WKN: 887771, ISIN: FR0000131104

Bank of America Corp.: WKN: 858388, ISIN: US0605051046

Bayer AG: WKN: BAY001, ISIN: DE000BAY0017

Micron Technology Inc.: WKN: 869020, ISIN: US5951121038

NVIDIA Corp.: WKN: 918422, ISIN: US67066G1040

Rheinmetall AG: WKN: 703000, ISIN: DE0007030009