von
Börse Stuttgart

Gold und Öl unter Druck: Das müssen Anleger jetzt wissen! | Börse Stuttgart | BNP Paribas

Börse Stuttgart · Uhr
Thema: RüstungKI
Artikel teilen:

📈 Mit EUWAX Gold von der Gold-Preisentwicklung partizipieren: https://www.euwax-gold.de/

► Darum geht's im Video:
Kemal Bagci (BNP Paribas) analysiert im Gespräch mit Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) die aktuellen Entwicklungen bei Gold, Öl und Aktienmärkten. Kemal Bagci gibt Einblicke in die Einflussfaktoren und zukünftige Trends, die für Anleger relevant sind. Am Aktienmarkt bewegen Rheinmetall und Bayer die Trader , während trotz eines Tech-Abverkaufs NVIDIA, Micron und SpaceX die Favoriten bleiben.

Timestamps:
00:00 ► Marktanalyse: Gold und Öl im Fokus
03:00 ► Goldpreis: Kurzfristige Rückgänge und langfristige Perspektiven
05:53 ► Ölpreis: Geopolitische Einflüsse und Marktentwicklungen
09:12 ► Anlegerverhalten: Strategien und Trends bei Gold und Öl
11:01 ► Aktienmärkte: Technologie und andere Trends

► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/

► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:
📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart
📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart
🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/

🕐 Das Video wurde am 29.06.2026 um 17:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.

Im Video erwähnte Werte:
BNP Paribas S.A.: WKN: 887771, ISIN: FR0000131104
Bank of America Corp.: WKN: 858388, ISIN: US0605051046
Bayer AG: WKN: BAY001, ISIN: DE000BAY0017
Micron Technology Inc.: WKN: 869020, ISIN: US5951121038
NVIDIA Corp.: WKN: 918422, ISIN: US67066G1040
Rheinmetall AG: WKN: 703000, ISIN: DE0007030009

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SpaceX
Rheinmetall
G
Goldpreis
Micron Technology
Bayer
Nvidia
BNP Paribas
Bank of America
EUWAX
BNP Paribas (ADR)
FREY

Das könnte dich auch interessieren

Feiertagswoche beginnt mit Tech-Bounceheute, 12:39 Uhr · Markus Koch
Feiertagswoche beginnt mit Tech-Bounce
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Verdacht auf Insiderhandel
Nagarro-Chef: Erwarte BaFin-Untersuchung zu Kurssprungheute, 08:59 Uhr · Reuters
Chartzeit Marktbericht 28.06.2026
Nasdaq unter Druck, Bullenmarkt intakt: Warum Anleger gelassen bleiben könnengestern, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Preiskampf könnte KI-Rally beendengestern, 06:31 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen