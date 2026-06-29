Hochtief: Zwischen DAX-Euphorie und Bewertungsdruck

Hochtief hat den Sprung zurück ins Rampenlicht geschafft. Seit dem 22. Juni ist der Essener Infrastrukturkonzern im DAX vertreten, ein Meilenstein in der mehr als 150-jährigen Unternehmensgeschichte und zugleich ein Signal an den Kapitalmarkt: Aus dem klassischen Bauwert ist ein globaler Profiteur von Digitalisierung, Energiewende und sicherheitskritischer Infrastruktur geworden. Zum Wochenstart notierte die Aktie bei 501,50 Euro und damit 0,74 Prozent fester, nachdem sie am Freitag auf Xetra bei 497,80 Euro aus dem Handel gegangen war.

Operativ liefert Hochtief derzeit die Zahlen zur Börsenstory. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz währungsbereinigt um 14 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro. Der operative Nettogewinn legte um 30 Prozent auf 217 Millionen Euro zu, das operative Ergebnis vor Steuern erhöhte sich um 23,2 Prozent auf 352 Millionen Euro. Besonders bemerkenswert ist die Margenentwicklung: Die operative Vorsteuermarge verbesserte sich um 50 Basispunkte auf 3,7 Prozent. Für einen Konzern, der traditionell in einem margenschmalen Projektgeschäft arbeitet, ist das ein wichtiger Qualitätsnachweis.

Der eigentliche Kurstreiber liegt aber im Auftragsbuch. Die Neuaufträge kletterten währungsbereinigt um 27 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro. Damit wuchs der Bestand auf den Rekordwert von 79,3 Milliarden Euro. Rund 90 Prozent davon entfallen nach Unternehmensangaben auf risikoärmere Vertragsstrukturen. Gleichzeitig stammen etwa 60 Prozent der neuen Aufträge aus strategischen Wachstumsmärkten. Das gibt dem Bau- und Infrastrukturkonzern eine Sichtbarkeit, die an der Börse in zyklischen Branchen besonders hoch bewertet wird.

Strategisch hat Hochtief sein Profil deutlich geschärft. Über die US-Tochter Turner profitiert der Konzern vom Boom bei Rechenzentren und digitaler Infrastruktur. Turner wurde im ersten Quartal unter anderem als einer der Auftragnehmer für einen milliardenschweren Meta-Rechenzentrumscampus in Indiana ausgewählt. Hinzu kommen Projekte in kritischen Rohstoffen, Energie einschließlich Nukleartechnik und Verteidigung. CIMIC ist in Australien und Asien stark verankert, während Hochtief in Europa bei komplexen Infrastrukturprojekten punktet. Damit steht der Konzern näher an langfristigen Investitionstrends als an der klassischen Baukonjunktur.

Auch die Cashflow-Entwicklung stützt die Investmentstory. Der operative Cashflow der vergangenen zwölf Monate lag vor Factoring bei 2,5 Milliarden Euro und damit 681 Millionen Euro über dem Vorjahreswert. Der Nettoschuldenstand verbesserte sich binnen Jahresfrist um 1,1 Milliarden Euro auf 884 Millionen Euro. Die Hauptversammlung genehmigte zudem eine Dividende von 6,60 Euro je Aktie für 2025, ein Plus von 26 Prozent. Für 2026 bekräftigte der Vorstand die Prognose eines operativen Nettogewinns von 950 Millionen bis 1,025 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 20 bis 30 Prozent entspräche.

Die Analysten bleiben trotz der starken operativen Dynamik differenziert. Bernstein bestätigte Mitte Juni die Einstufung „Market Perform“ mit einem Kursziel von 532,60 Euro. Jefferies sieht die Aktie mit „Hold“ und einem Ziel von 494 Euro, Barclays blieb nach den Quartalszahlen bei „Equal Weight“ mit 457 Euro. Die Zurückhaltung hat einen Grund: Nach der massiven Kursrally ist viel Zukunft bereits eingepreist. Auf Jahressicht hat sich der Titel nahezu verdreifacht, seit Jahresbeginn liegt das Plus weiterhin deutlich im zweistelligen Bereich.

Für Anleger ergibt sich damit ein spannendes Spannungsfeld. Hochtief bietet Wachstum in Märkten, in denen die Nachfrage strukturell steigt: KI-Infrastruktur, Energieversorgung, Rohstoffsicherheit, Verteidigung und moderne Verkehrssysteme. Gleichzeitig bleibt das Geschäftsmodell projektgetrieben, kapitalintensiv und abhängig von sauberem Risikomanagement. Kosteninflation, Fachkräftemangel, politische Verzögerungen und Bewertungsdruck nach der Rally könnten den Höhenflug bremsen. Doch der DAX-Aufstieg erhöht Sichtbarkeit und Kapitalmarktrelevanz, während der Rekordauftragsbestand die operative Basis für die kommenden Quartale legt.

Hochtief AG Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 29.06.2021– 29.06.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Charttechnisch bleibt Hochtief in einem intakten Aufwärtstrend. Der Kurs notiert um 500 Euro und damit klar über dem GD 100 bei 445,87 Euro sowie dem GD 200 bei 370,38 Euro. Das entspricht einem Abstand von rund 12 Prozent zur 100-Tage Linie und rund 35 Prozent zur 200-Tage Linie. Die aufwärtsgerichteten Durchschnitte bestätigen die starke Trendstruktur, signalisieren nach der kräftigen Rally aber auch eine erhöhte Rückschlagsanfälligkeit.

Die wichtigste Hürde liegt bei 550 Euro. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das Momentum neu beleben und ein weiteres Kaufsignal liefern. Auf der Unterseite ist zunächst der GD 100 als dynamische Unterstützung relevant, darunter rückt die horizontale Zone bei 420 Euro in den Fokus. Erst ein klarer Bruch dieser Marke würde das positive Chartbild spürbar eintrüben.

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf Hochtief AG

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Hochtief AG UN74FU 10,61 332,084417 373,594969 3 Open End Hochtief AG UG95GU 13,91 435,809653 479,390618 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.06.2026; 11:00 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf Hochtief AG

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Hochtief AG UN4RJH 2,41 663,677853 622,197987 -3 Open End Hochtief AG UN6ZK5 2,69 597,293701 547,539136 -5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.06.2026; 11:00 Uhr

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