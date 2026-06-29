Ifo: Tankrabatt bei Diesel nur zu 73 Prozent weitergegeben

Berlin, 29. ⁠Jun (Reuters) - Der am Dienstag auslaufende Tankrabatt hat dem Ifo-Institut zufolge die Autofahrer in Deutschland größtenteils erreicht - aber nicht vollständig. Die Preise für Super E5 lagen um 17 Cent, bei Super E10 um 16 Cent und bei Diesel um zwölf Cent unter ‌Vergleichswerten ausländischer Tankstellen ohne Tankrabatt, wie die am Montag veröffentlichten Berechnungen der Münchner Wirtschaftsforscher ergaben. "Damit wurde der Tankrabatt beim Superbenzin nahezu vollständig an die Autofahrerinnen ⁠und Autofahrer ⁠weitergegeben, beim Diesel lag die Weitergabe bei rund 73 Prozent", sagte der stellvertretende Leiter des Ifo-Zentrums für Finanzwissenschaft, Florian Neumeier. "Ohne den Tankrabatt hätte der Preis für den Liter Superbenzin noch den gesamten Juni hindurch im Tagesdurchschnitt wohl über zwei Euro gelegen."

Das Auslaufen des Tankrabatts zum 30. Juni bedeutet den Ifo-Experten ‌zufolge aber auch, dass Anfang Juli wieder mit ‌steigenden Kraftstoffpreisen zu rechnen ist. "Wie hoch es geht, wird vor allem von der Entwicklung des Ölpreises abhängen", sagte Ifo-Expertin Ramona Schmid. "Da dieser zuletzt gesunken ist, haben auch die ⁠Kraftstoffpreise nachgegeben."

Die Ifo-Forscher halten es für richtig, dass die Bundesregierung den Tankrabatt auslaufen ‌lässt, den sie im Mai wegen der ⁠infolge des Iran-Kriegs stark gestiegenen Spritpreise eingeführt hat. "Es war eine teure Maßnahme, die den Staat rund 1,6 Milliarden Euro gekostet hat", sagte Christian Gréus vom Ifo-Zentrum für Finanzwissenschaft. "Die unvollständige Weitergabe beim Diesel bedeutet, dass ‌ein Teil davon bei den Mineralölkonzernen ⁠gelandet ist." Sollte es zwischen den ⁠USA und dem Iran tatsächlich zu einer Einigung kommen, dürften sich die Kraftstoffpreise ohnehin wieder normalisieren.

Der Konflikt zwischen den den USA und dem Iran hat sich am Sonntag mit gegenseitigen Angriffen wieder verschärft. Nach US-Luftangriffen auf Ziele an der iranischen Südküste feuerten die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) Raketen und Drohnen auf US-Militärstützpunkte in Kuwait und Bahrain. Beide Seiten warfen sich gegenseitig den Bruch des vorläufigen Waffenstillstands vor. Sie haben sich aber nach US-Angaben inzwischen auf ⁠ein Ende der jüngsten Angriffe und eine Wiederaufnahme der Gespräche verständigt.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)