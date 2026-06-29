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Implenia gewinnt Grossauftrag für Bahnstation Korsvägen im schwedischen Göteborg



29.06.2026 / 07:00 CET/CEST





Bedeutendes Infrastrukturprojekt in Göteborg im Rahmen der West Link-Verbindung | Ausführungsauftrag für Bau der Station und technische Anlagen | Auftragssumme von über CHF 250 Mio., in Cost-plus-Modell

Glattpark (Opfikon), 29. Juni 2026 – Im Rahmen des Göteborger Projekts West Link (Västlänken) vergibt das schwedische Amt für Verkehrsverwaltung (Trafikverket) den Ausführungsauftrag «E16 Korsvägen Station» an Implenia. Der Auftrag mit einem Volumen von über CHF 250 Mio. in einem Cost-plus-Vertragsmodell entspricht der Strategie von Implenia, sich auf grosse, komplexe Infrastrukturprojekte zu konzentrieren.



Wichtiger Teil von West Link Der Auftrag umfasst den Bau der Station Korsvägen, einer von drei U-Bahn-Stationen des Projekts West Link. Zum Auftragsumfang gehört auch die Installation von technischen Anlagen für die Station. Korsvägen soll zu einem wichtigen Knotenpunkt für den öffentlichen Verkehr in Göteborg werden und die Anbindung an bedeutende Attraktionen wie den Vergnügungspark Liseberg, das Wissenschaftsmuseum Universeum und das Swedish Exhibition & Congress Centre verbessern. Gleichzeitig wird das Projekt die Kapazität im Schienensystem erhöhen und nachhaltigeres Reisen in der Region unterstützen. «Das Projekt ist eine starke Ergänzung unseres Portfolios an grossen Infrastrukturprojekten in den nordischen Ländern und zeigt unsere Fähigkeit, Lösungen für anspruchsvolle Herausforderungen im städtischen Nahverkehr anzubieten. Wir freuen uns darauf, die Station Korsvägen gemeinsam mit Trafikverket erfolgreich zu realisieren», so Erwin Scherer, Head Division Civil Engineering bei Implenia. Bereits 2024 beauftragte Trafikverket Implenia mit dem Bau eines Abschnitts des neuen West-Link-Projekts, darunter ein Eisenbahntunnel und die neue U-Bahn-Station «Haga». Ein starker Fokus auf effiziente Projektabwicklung Der Zuschlag für das Projekt «E16 Korsvägen Station» erfolgte nach einem Ausschreibungsverfahren, bei dem Trafikverket besonderes Gewicht auf den Mehrwert aus effizientem Projektstart sowie einer leistungsfähigen Organisation und Logistik legte. Implenia präsentierte ein starkes und ausgewogenes Angebot mit massgeschneiderten Lösungen für das Bauen in einem anforderungsreichen urbanen Umfeld.



Das Projekt wird als Ausführungsauftrag mit Implenia als Auftragnehmer realisiert. Die Arbeiten werden im Rahmen der West Link-Gesamtplanung umgesetzt. Anforderungsreiches Bauen in der Innenstadt Die Arbeiten erfolgen in einem innerstädtischen Umfeld, was hohe Anforderungen an Planung, Koordination und Logistik stellt. Implenia wird bewährte Methoden in Kombination mit digitalen Tools anwenden, um eine effiziente und sichere Ausführung zu gewährleisten. Das Projekt verfolgt zudem klare Nachhaltigkeitsziele, wobei der Schwerpunkt auf Ressourceneffizienz und möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt liegt. Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Projekt sind auf der Website von Trafikverket zu finden: https://bransch.trafikverket.se/en/startpage/projects/Railway-construction-projects/The-West-Link-ProjectVastlanken/

Visualisierung der Station Korsvägen, West Link-Projekt, Göteborg (Bild: © Kanozi Arkitekter).

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Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 160-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8'000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 3,5 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter: implenia.com.

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