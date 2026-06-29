Iran: Diese Woche kein Treffen mit den USA geplant

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Rüstung
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TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat Berichte über einen möglichen weiteren aktuellen Verhandlungstermin mit den USA zurückgewiesen. Eine Gesprächsrunde werde stattfinden, "sobald die Voraussetzungen geschaffen sind und Einigkeit über Termin und Veranstaltungsort erzielt wurde", sagte Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi laut der iranischen Nachrichtenagentur Isna. "Das Abhalten von technischen Sitzungen der Arbeitsgruppen ist für diese Woche nicht geplant." Konsultationen würden über Vermittler jedoch fortgesetzt, sagte Gharibabadi.

Nach Informationen des US-Portals "Axios" wollten sich beide Seiten eigentlich an diesem Dienstag in Katars Hauptstadt Doha treffen, um ihren Streit um die für den weltweiten Energiehandel wichtige Straße von Hormus beizulegen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Am Wochenende war der Konflikt zwischen den USA und dem Iran mit gegenseitigen Angriffen neu aufgeflammt. Erst vor knapp zwei Wochen hatten die Kriegsparteien ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das den Weg für ein dauerhaftes Ende des Kriegs ebnen soll. Die Öffnung der Meerenge für die Schifffahrt ist ein zentraler Bestandteil des Abkommens./arb/DP/nas

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