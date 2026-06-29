Iran: Keine Gespräche über Friedensvereinbarung diese Woche

- von Andrew ⁠Mills und Eman Abouhassira

Dubai, 29. Jun (Reuters) - Der Iran hat Berichte über ein baldiges Treffen von Arbeitsgruppen zur Umsetzung der Absichtserklärung mit den USA zurückgewiesen. In dieser Woche seien keine Treffen dieser Art geplant, sagte der stellvertretende iranische Außenminister Kasem Gharibabadi am Montag der Nachrichtenagentur Tasnim zufolge. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine mit den Verhandlungen vertraute Person gemeldet, dass die technischen Teams beider Länder in den kommenden Tagen ‌in Doha zusammenkommen sollten. Gharibabadi erklärte, dass die Konsultationen zwischen dem Iran und Katar über die US-Verpflichtungen wie geplant fortgesetzt würden. Die Gespräche der technischen Arbeitsgruppen in Doha seien jedoch nicht bestätigt.

Neue gegenseitige Angriffe am Wochenende hatten das fragile Rahmenabkommen zur Aushandlung ⁠einer Friedensvereinbarung zwischen ⁠den USA und dem Iran weiter gefährdet. Vermittler hätten Kommunikationskanäle eingerichtet, um Zwischenfälle rasch zu entschärfen, sagte ein Insider zu Reuters. Die Gespräche auf Expertenebene sollten fortgesetzt werden. Die USA und der Iran hatten am 17. Juni eine 14-Punkte-Absichtserklärung unterzeichnet, um den viermonatigen Konflikt zu beenden.

Beide Seiten vereinbarten, die Feindseligkeiten einzustellen und die Straße von Hormus wieder zu öffnen, durch die ein Fünftel des weltweiten Öls und Flüssiggases transportiert wird. Der iranische Präsident Massud Peseschkian erklärte am Montag staatlichen Medien zufolge, dass nach dem Abkommen sechs Milliarden von ‌insgesamt zwölf Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Geldern aus Katar freigegeben und an ‌Teheran überwiesen würden. Zudem seien die Sanktionen gegen den Öl- und Petrochemiesektor aufgehoben worden. Peseschkian bezeichnete dies als "einen großen Sieg für das iranische Volk".

"ES KÖNNTE EIN PUNKT KOMMEN"

Ein US-Vertreter bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag, dass sich beide Seiten auf eine Einstellung der Feindseligkeiten geeinigt hätten. Der Iran hatte ⁠am Sonntag US-Militärstützpunkte in Kuwait und Bahrain mit Raketen und Drohnen angegriffen. US-Präsident Donald Trump drohte, die Islamische Republik werde aufhören zu ‌existieren, wenn sie sich nicht an das Abkommen halte. "Es könnte ein Punkt ⁠kommen, an dem wir nicht mehr vernünftig sein können und gezwungen sein werden, das militärisch zu Ende zu bringen, was wir sehr erfolgreich begonnen haben", schrieb Trump auf einer Social-Media-Plattform. "Wenn das passiert, wird die Islamische Republik Iran nicht mehr existieren!"

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) erklärten, ihre Marine und Luftwaffe hätten die Angriffe auf die US-Stützpunkte ausgeführt, da die USA den ‌Waffenstillstand verletzt hätten. Ein US-Vertreter bestätigte die Angriffe, berichtete jedoch weder von ⁠Verletzten noch von größeren Schäden. Ein iranischer Angriff beschädigte ⁠in Bahrain ein Wohngebäude, woraufhin das Land eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats forderte. Die kuwaitische Armee fing zwei ballistische Raketen ab. Katar teilte zudem mit, ein katarischer Staatsbürger sei durch Splitter an Bord eines Schiffes getötet worden.

LIBANON-KONFLIKT BELASTET WEITER

Der Preis für die Sorte Brent stabilisierte sich am Montag am Ölmarkt bei rund 72 Dollar pro Barrel. Analysten der Bank ING bezeichneten diese Gelassenheit des Marktes angesichts der anhaltenden Risiken jedoch als "seltsam".

Der Konflikt im Libanon erschwert die Verhandlungen zudem. Der libanesische Parlamentspräsident Nabih Berri, ein Verbündeter der Hisbollah, kritisierte am Montag ein von den USA vermitteltes Abkommen zwischen dem Libanon und Israel scharf. Er warnte vor Versuchen, das Land zu spalten, und erklärte, die Vereinbarung werde nicht umgesetzt. Der Iran betrachtet ein Ende dieses Konflikts und den Abzug israelischer ⁠Truppen aus dem Südlibanon als integralen Bestandteil jeder Vereinbarung mit den USA. Israel hatte am Sonntag erklärt, Stellungen der Hisbollah im Südlibanon angegriffen zu haben, obwohl am Freitag ein Waffenstillstand vereinbart worden war.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)