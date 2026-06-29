IRW-News: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) meldet Goldgehalte von bis zu 1,88 Gramm Gold pro Tonne (g/t) über 4,85 Meter in Bohrkernproben aus der Main Zone des Antimonprojekts Bald Hill

IRW-PRESS: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) meldet Goldgehalte von bis zu 1,88 Gramm Gold pro Tonne (g/t) über 4,85 Meter in Bohrkernproben aus der Main Zone des Antimonprojekts Bald Hill

Vancouver, Kanada - 29. Juni 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder Antimony Resources oder ATMY) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Analyseergebnisse der Bohrkernproben auf Gold ausgewertet hat, die im Rahmen des Bohrprogramms in der Main Zone bei Bald Hill entnommen wurden. Diese Proben stammen aus rund 190 Abschnitten in über 45 Bohrlöchern, die bis dato in der Main Zone niedergebracht wurden. Die Ergebnisse beziehen sich auf Abschnitte mit einem Goldgehalt von mehr als 0,5 g/t. Daraus lässt sich schließen, dass die Mineralisierung Bald Hill einen bedeutenden Goldgehalt aufweist.

Highlights

- In den Analyseergebnissen der Bohrkernproben aus Bald Hill konnte Gold festgestellt werden.

- Proben aus über 45 Bohrlöchern in der Main Zone ergaben einen Durchschnittsgehalt von 1,14 g/t Gold (Au) auf einer Länge von 2,56 Metern sowie einen Höchstwert von bis zu 1,88 g/t Au auf 4,95 Metern.

- Die vorhandene Datenbank der Analyseergebnisse wurde mithilfe von KI ausgewertet, um die Verteilung und den Bereich der Goldgehalte in den Bohrkernproben von Bald Hill zu bestimmen.

- Die Goldmineralisierung tritt in der Main Zone auf, die durch die Antimonmineralisierung definiert ist.

- Die Goldgehalte in der Main Zone treten sowohl in Zonen mit hohen Antimongehalten als auch in Zonen auf, die von hohen Antimongehalten getrennt sind - häufig in Proben, die an die antimonhaltigen Zonen angrenzen.

- Der Nutzen des Datenbankmanagementsystems von ATMY und der Einsatz von KI wurde unter Beweis gestellt; sie werden auch weiterhin ein wichtiger Aspekt der laufenden Exploration bei Bald Hill sein.

Goldmineralisierung

Die höhergradigen Analyseergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt, zusammen mit den Antimon- und Arsengehalten zum Vergleich.

Tabelle 1: Höhergradige Analyseergebnisse für Gold aus Bohrkernproben in der Main Zone bei Bald Hill. Hinweis: Die Ergebnisse für Antimon sind zu Vergleichszwecken aufgeführt, es werden jedoch keine Durchschnittsgehalte für Antimon berechnet, da die Antimonmineralisierungszonen unterschiedlich lang sein können.

Probe-Nr. Bohrloch-Nr. von bis Länge Au g/t Sb % As % Durchschnitt

1808153 BH-25-18 110,55 111,45 0,90 1,87 20,60 2,31

1808154 BH-25-18 111,45 112,00 0,55 1,72 10,40 3,39

1808155 BH-25-18 112,00 112,95 0,95 1,9 0,77 4,13

1808156 BH-25-18 112,95 113,95 1,00 0,788 4,28 1,92

1808157 BH-25-18 113,95 114,60 0,65 0,631 2,91 1,08

1808161 BH-25-18 116,10 116,70 0,60 0,702 3,65 2,04

1808162 BH-25-18 116,70 117,40 0,70 0,523 3,70 1,86

1808163 BH-25-18 117,40 118,40 1,00 0,554 0,01 0,597

1,10 g/t Au

7,35 Meter

1808459 BH-25-21 259,30 260,30 1,00 1,63 1,65 4,97

1808461 BH-25-21 260,30 261,30 1,00 1,68 0,03 4,91

1808462 BH-25-21 261,30 262,30 1,00 1,46 0,16 6,37

1808463 BH-25-21 262,30 263,30 1,00 0,976 0,04 2,01 1,44 g/t Au

4,00 Meter

2302352 BH-25-27 32,60 33,60 1,00 2,15 0,01 1,2

2302353 BH-25-27 33,60 34,60 1,00 1,11 0,00 0,59

2302355 BH-25-27 36,60 37,60 1,00 0,734 0,00 0,27

2302356 BH-25-27 37,60 38,45 0,85 2,84 0,01 0,97

2302358 BH-25-27 38,90 39,30 0,40 0,825 5,16 1,78

2302364 BH-25-27 43,15 43,75 0,60 0,57 0,04 0,84

2302368 BH-25-27 46,55 47,00 0,45 1,66 30,40 1,79 1,48 g/t Au

5,30 Meter

2305041 BH-26-15 201,05 201,55 0,50 0,701 23,10 2,44

2305042 BH-26-15 201,55 202,20 0,65 1,02 1,65 2,93

2305043 BH-26-15 202,55 203,80 1,25 0,729 0,05 1,59

2305045 BH-26-15 204,10 205,10 1,00 1,86 0,06 8,26

2305046 BH-26-15 205,10 206,10 1,00 2,32 0,79 5,03

2305047 BH-26-15 206,10 207,10 1,00 1,61 0,30 3,55

2305048 BH-26-15 207,10 208,10 1,00 0,521 0,01 0,569 0,94 g/t Au

6,40 Meter

Abbildung 1 zeigt die Oberflächenspur der bekannten Goldmineralisierung. Die goldfarbenen Symbole stellen die Oberflächenprojektion der hochgradigen Goldabschnitte in den Bohrlöchern dar. Es ist zu beachten, dass der Großteil der Goldmineralisierung auf die Main Zone beschränkt ist und die Antimonmineralisierung bis auf eine kurze Zone im Nordosten nahezu spiegelt.

Die gelben Linien in Abbildung 1 umreißen die Zone mit antimonhaltiger Mineralisierung, in der innerhalb der Main Zone Gold vorkommt.

Die Main Zone ist nach Norden und Süden offen und scheint sich in das Gebiet der Central Zone zu erstrecken, wo bei Probenahmen aus Schürfgräben an der Oberfläche eine hochgradige Stibnit- und Goldmineralisierung ermittelt wurde (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2026).

Die bekannte Ausdehnung der antimonhaltigen Mineralisierung wurde an der Oberfläche auf über 1.000 Meter definiert, und in der Main Zone wurde Gold bis dato in Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 600 Meter nachgewiesen. Stichproben mit einem Gehalt von über 4 g/t Gold aus der Central Zone deuten darauf hin, dass auch in diesem Gebiet Goldvorkommen möglich sind (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2026).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84910/ATMY_062926_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Oberflächenspur der Main Zone bei Bald Hill mit an die Oberfläche projizierten Goldgehalten. Zu beachten ist eine Nebenzone im Nordosten. Hierbei handelt es sich um eine Verzweigung, die ebenfalls durch Antimonergebnisse definiert ist.

Erweiterung

Die Bohrungen sind im Gange und zielen auf die Erweiterung der Main Zone nach Nordwesten und Südosten ab. Die Bohrungen wurden ebenfalls in der Central Zone aufgenommen, wo bisher mehr als 2.000 Meter niedergebracht wurden. Bei der ersten Protokollierung des Bohrkerns aus der Central Zone wurde antimonhaltiger Stibnit in Brekzien, der der Mineralisierung in der Main Zone ähnelt, auf Bohrmächtigkeiten von bis zu 37 Metern identifiziert. Die ersten Chargen von Proben aus den Bohrungen in der Central Zone werden derzeit von Actlabs analysiert und die Ergebnisse sollten in 3 bis 4 Wochen vorliegen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84910/ATMY_062926_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Standorte der Schürfgräben in der Central Zone. Beachten Sie bitte die Standorte der in der ersten Bohrrunde geplanten Bohrlöcher. Die Schürfgrabungen von ATMY sind grün umrandet. Die Entnahmestellen der Proben sind durch goldene Sterne dargestellt.

James Atkinson, PGeo, CEO von Antimony Resources, kommentierte: Unser Fokus bei Bald Hill lag schon immer auf der Erweiterung der antimonhaltigen Stibnitmineralisierung und wird dies auch weiterhin sein, doch diese Goldanalysewerte verleihen dem Projekt eine neue Dimension. Zwar haben wir die Goldanalysewerte schon immer in den Laborberichten gesehen, doch diese Identifizierung des Goldpotenzials ist das Ergebnis der kontinuierlichen Arbeit unseres Datenmanagement-Teams und der Anwendung von KI auf die umfangreiche Datenbank mit den gesammelten Analyseergebnissen. Der Nachweis von Gold in Bohrkernproben hebt erneut das erweiterte Potenzial der bei Bald Hill identifizierten Mineralisierung hervor und könnte den wirtschaftlichen Wert des Projekts steigern.

Regionale Explorationsaktivitäten

Der Plan für das weitläufige Konzessionsgebiet bei Bald Hill (über 3.700 Hektar) für den Rest des Jahres 2026 sieht die Erkundung der Claims außerhalb des Gebiets der Main Zone vor.

Abbildung 3 unten zeigt den relativen Standort der bislang erkundeten Gebiete auf dem Projekt Bald Hill und die Ergebnisse der ersten Bodenprobenahmen auf dem angrenzenden Claim. Darauf ist der Standort der Main Zone und der neuen Zonen im nördlichen Teil des ursprünglichen Claims (4633) zu sehen. Weitere Claims, die Teil des Konzessionsgebiets sind, sind ebenfalls gekennzeichnet. Ein erheblicher Teil des großen Konzessionsgebiets (über 3.700 ha) muss noch untersucht werden; bei ersten Bodenprobenahmen im Claim südlich des Hauptgebiets wurden jedoch drei Bereiche mit anomalen Antimonwerten im Boden identifiziert: SR1 bis SR3.

Die nächste Phase der Exploration wird eine magnetische und elektromagnetische Flugvermessung, Bodenprobenahmen sowie geologische Kartierungen und Probenahmen umfassen. In den Gebieten von Interesse werden zusammen mit Bohrungen gegebenenfalls weitere Schürfgrabungen durchgeführt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84910/ATMY_062926_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Gebiete mit bekannter und vermuteter Antimonmineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Bald Hill. Hinweis: Die Bodenanomalien SR1 und SR2 werden zurzeit durch Prospektionsarbeiten und geologische Kartierungen erkundet, während die Schürfgrabungen in der Marcus, Central und South Zone abgeschlossen wurden.

Probenahmeverfahren - Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Analysen wurden von Actlabs durchgeführt, einem unabhängigen, CALA- und SCC-akkreditierten Analysedienstleister, der nach den Normen ISO 17025 und ISO 9001 zertifiziert ist. Die NQ-Bohrkernproben wurden protokolliert und mit einer Diamantkernsäge in zwei Hälften geteilt. Die Kernhälften wurden in der Kernprotokollierungseinrichtung sicher gelagert, bis sie von Mitarbeitern von ATMY an das Actlabs-Labor in Fredericton geliefert wurden. Die Proben wurden zerkleinert (< 7 kg), bis 90 % die 2-mm-Siebgröße (10 Mesh) passierten, mittels Riffelteilung auf 250-g-Teilproben aufgeteilt und mit Weichstahl pulverisiert, bis 95 % die 105-m-Siebgröße (150 Mesh) passierten. Die Teilproben wurden mittels eines 4-Säuren-Aufschlussverfahrens nahezu vollständig aufgelöst, gefolgt von einer Multielementanalyse, einschließlich Basismetalle, unter Verwendung einer ICP-Methode für 35 Elemente. Ergebnisse oberhalb der Nachweisgrenzen wurden mithilfe weiterer Analyseverfahren erneut untersucht.

Antimony Resources führte ein umfassendes QA/QC-Programm für die Analyse durch, das etwa 20 % jeder Charge umfasste, darunter: eine Probe zertifizierten Referenzmaterials, eine Doppelprobe des aufgeteilten Kernmaterials, eine im Labor entnommene Gesteinspulverdoppelprobe und eine Blindprobe für jede Charge von 25 Proben. Das Labor führte zudem QA/QC-Verfahren durch, darunter Doppelbestimmungen, Methodenblindproben und Standardproben. Im Rahmen der instrumentellen Analyse wurden zusätzliche 13 % an QA/QC-Maßnahmen durchgeführt, um die Qualität in Bereichen mit instrumenteller Drift sicherzustellen.

Antimonprojekt Bald Hill - ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

Highlights

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

- Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Mächtigkeiten schließen lassen.

- Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

- Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, werden im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

- Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

- Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Main Zone auf dem neu erworbenen Second Run-Claim abgegrenzt.

(1) TECHNISCHER BERICHT GEMÄSS NATIONAL INSTRUMENT 43-101: BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09, erstellt für Antimony Resources, Stichtag 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84910

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84910&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0369271014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.