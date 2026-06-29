IRW-News: Miningscout: Energiespeicher treiben Nachfrage: Lithiummarkt gewinnt wieder an Dynamik

IRW-PRESS: Miningscout: Energiespeicher treiben Nachfrage: Lithiummarkt gewinnt wieder an Dynamik

Rio Tinto sieht in Lithium den Wachstumstreiber im Portfolio noch vor Kupfer, Batteriehersteller reagieren auf die starke Nachfrage nach Energiespeichern und in Kanada schreitet die Entwicklung des größten Lithium-Hartgesteinsprojekts der westlichen Hemisphäre voran.

Der Lithiumexplorer Q2 Metals (ISIN: CA74739G1072, WKN: A3D4CR) reichte Anfang Juni den technischen Bericht zur Mineralressourcenschätzung (MRE) für sein Lithiumprojekt Cisco in Quebec ein. Die aktuelle abgeleitete MRE für die Lagerstätte weist 295 Mio. t mit einem LiO-Gehalt von 1,36 % aus. Damit ist die Cisco-Lagerstätte laut Unternehmen die größte Hartgestein-Lithiumlagerstätte der westlichen Hemisphäre und derzeit die viertgrößte weltweit.

Q2 Metals: Erste MRE für Cisco ist erst der Anfang

Doch die erste MRE - zuvor hatte das Unternehmen lediglich ein Ressourcenziel definiert - dürfte den vollen Umfang des Vorkommens noch nicht vollständig widerspiegeln. Die Lagerstätte ist in Streichrichtung weiterhin offen, und im gesamten 41.253 Hektar großen Projektgebiet wurden mehrere weitere vorrangige Zielgebiete identifiziert.

Die Lithiumproduktion dort kann zukünftig einen signifikanten Beitrag zu nordamerikanischen Lieferketten im Batteriesektor liefern. Hartgesteinsprojekte sollten in den kommenden Jahren deutlich wettbewerbsfähiger gegenüber Sole-Projekten werden. Verantwortlich dafür ist ein Durchbruch von Forschern am MIT, die ein neues Verfahren zur Gewinnung des Lithiums aus dem Gestein entwickelten, das die Kosten deutlich reduziert.

Der Lithiummarkt gewinnt damit unübersehbar wieder an Dynamik. Rio Tinto Vorstandsmitglied Jérome Pécresse teilte jüngst die Einschätzung, das Lithiumgeschäft des Unternehmens werde schneller wachsen als die Kupfer-, Eisenerz- und andere Geschäftsbereiche.

Der Bergbauriese hatte sich im vergangenen Jahr mit der Übernahme von Arcadium Lithium offensiv im Geschäft mit dem Batteriemetall positioniert. Mit dem Deal sicherte sich Rio Tinto Zugang zu Minen, Verarbeitungsanlagen und Lagerstätten auf vier Kontinenten sowie zu einem Kundenstamm, zu dem auch Tesla gehört.

Rio Tinto will Lithium-Produktion drastisch erhöhen

Das Unternehmen plant, in diesem Jahr mindestens 61.000 Tonnen Lithium zu produzieren und bis 2028 die Produktionskapazität auf 200.000 Tonnen zu erhöhen. Pécresse betonte, dass Rio nur kostengünstige Anlagen in Betrieb nehmen wolle, um Kunden zu beliefern, die langfristige Verträge wünschen.

Der Lithiummarkt befindet sich laut Rio Tinto in einer Wachstumsphase, was sich an der rasanten Entwicklung von Lithium von einem Nischenmaterial zu einem stark nachgefragten wirtschaftlichen Baustein zeigt.

Rio Tinto ist kein Einzelfall: Auf dem gesamten Lithiummarkt stehen die Zeichen nach der Konsolidierung der vergangenen Jahre nun auf Wachstum. So zeigten sich Marktteilnehmer im US-amerikanischen Markt für kritische Mineralien entschlossen, eine unabhängige nordamerikanische Lieferkette aufzubauen.

In den USA wirkt sich auch die staatliche Unterstützung für den Sektor positiv aus. So haben gezielte Maßnahmen wie die Partnerschaft des US-Energieministeriums bei FAST-41-Transparenzprojekten bis hin zu neuen Finanzierungsankündigungen für den Sektor zur Aufbruchstimmung beigetragen.

Energiespeicher erhöhen Lithiumnachfrage

Ein Blick nach Südkorea indes zeigt, dass die Abhängigkeit des Lithiumsektors von Elektrofahrzeugen abnimmt. Südkoreas führende Batteriehersteller beschleunigen im Jahr 2026 einen strategischen Wandel hin zum Markt für Energiespeichersysteme (ESS), da für diesen Markt starke Wachstumsaussichten bestehen. Das Wachstum im ESS-Segment wird durch Großakkus zur Netzstabilisierung ebenso wie den wachsenden Bedarf von Rechenzentren angetrieben.

Während südkoreanische Batteriehersteller aufgrund ihrer engen Verbindungen zu westlichen Fahrzeugherstellern und der wachsenden Präsenz chinesischer Hersteller auf dem Heimatmarkt im EV-Segment derzeit eine nachlassende Nachfrage verzeichnen, ist das globale Wachstum auf dem Markt für Elektroautos trotz sinkender Wachstumsraten intakt.

Laut dem Electric Vehicle Outlook von BloombergNEF werden in diesem Jahr weltweit über 23 Millionen elektrische Personenkraftwagen (EVs) verkauft - ein Anstieg um 11 % gegenüber 2025. Die Analysten rechnen damit, dass im Jahr 2026 über ein Viertel (27 %) der weltweit verkauften Autos elektrisch sein werden - gegenüber 9 % vor fünf Jahren.

Das global gesehen weiterhin robuste Wachstum im EV-Markt wird durch die rasant steigende Nachfrage im ESS-Bereich flankiert. Hersteller reagieren darauf: LG Energy Solution hat den Ausbau von Energiespeichersystemen als strategischen Schwerpunkt für 2026 ausgemacht und plant, die weltweite Produktionskapazität für ESS in diesem Jahr auf mehr als 60 Gigawattstunden (GWh) zu erhöhen.

Batteriehersteller: LG Energy, Samsung und SK On satteln um

LG Energy setzt dabei auf die Umrüstung bestehender Produktionslinien im EV-Bereich. Diesen Weg gehen auch Samsung, das eine ESS-Produktion von bis zu 30 GWh anstrebt, und SK On.

Bei Q2 Metals geht die Exploration von Cisco indes ohne Unterbrechung weiter. Am 17. Juni 2026 startete das bis dato größte Bohrprogramm der Unternehmensgeschichte: Q2 Metals begann mit zunächst zwei Diamantkernbohrgeräten, weitere zwei sollen zeitnah folgen, und plant insgesamt rund 20.000 Meter Bohrung über den Sommer. Das Programm konzentriert sich primär auf Infill-Bohrungen, um die Ressourcenklassifizierung in Richtung angezeigt zu bringen. Doch auch gezielte Erweiterungsbohrungen und regionale Explorationsarbeiten zur Bewertung vorrangiger Zielgebiete rund um die Lagerstätte und im gesamten Projektgebiet sind Bestandteil der Arbeiten.

Für den Herbst wird die Veröffentlichung einer PEA erwartet. Diese wird die MRE im Rahmen eines vorläufigen Minenplans und eines Prozessablaufdiagramms bewerten und dabei auch bisher durchgeführte metallurgische Testarbeiten und Infrastrukturstudien einbeziehen. Die PEA wird erste Projektkennzahlen liefern, darunter Kapitalintensität, Betriebskosten, Minenlebensdauer, wirtschaftliche Sensitivitäten und Optimierungspotenziale, erläutert Q2 Metals in einer Mitteilung an Investoren.

Der Aktienkurs des Unternehmens hat in den letzten drei Jahren um 220 % zugelegt. Der vor einem Jahr eingeschlagene Aufwärtstrend des Kurses bleibt intakt. Die aktuelle Bewertung von 400 Mio. EUR muss noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein. Mit einer Kasse von mehr als 70 Mio. USD ist die Finanzierung der laufenden Arbeitsprogramme gesichert. Ein XXL-Lithiumprojekt an einem Tier-1-Standort ist nicht zuletzt aufgrund der jüngsten technologischen Fortschritte am MIT möglicherweise deutlich mehr wert.

Weitere Informationen zu Q2 Metals Corp. finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/q2-metals-corp/

Unternehmen: Q2 Metals Corp.

TSXV: QTWO

WKN: A3D4CR

ISIN: CA74739G1072

Webseite: https://www.q2metals.com/

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