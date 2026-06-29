IRW-News: Pinnacle Silver & Gold Corp.: Pinnacle ernennt Auramet Capital Partners, L.P. zum federführenden Projektfinanzierer für das El Potrero Projekt

IRW-PRESS: Pinnacle Silver & Gold Corp.: Pinnacle ernennt Auramet Capital Partners, L.P. zum federführenden Projektfinanzierer für das El Potrero Projekt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 29. Juni 2026 (TSXV: PINN, OTCQB: PSGCF, Frankfurt: P9J) / IRW-Press / Pinnacle Silver and Gold Corp. ("Pinnacle" oder das Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Auramet Capital Partners, L.P. (zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen Auramet) unterzeichnet hat, in der Auramet zum federführenden Projektfinanzierer ernannt wird, um für Pinnacle eine nicht eigenkapitalbasierte Projektfinanzierung in Höhe von bis zu 5 Millionen US-Dollar (Projektfinanzierung) für die Entwicklung des hochgradigen Gold-Silber-Projekts El Potrero in Durango, Mexiko, zu arrangieren oder bereitzustellen.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Pinnacle und Auramet auf eine für beide Seiten akzeptable Projektfinanzierung hinarbeiten, die auf der Due-Diligence-Prüfung, den operativen und finanziellen Fortschritten während einer siebenmonatigen Exklusivitätsfrist sowie weiteren für Transaktionen dieser Art üblichen Bedingungen basiert und diesen unterliegt. Darüber hinaus hat Auramet das Recht auf eine letzte Offerte zur Bereitstellung der Projektfinanzierung, ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Die Vereinbarung enthält eine übliche Abwerbeverbotsklausel in Bezug auf konkurrierende Angebote sowie eine Vertragsstrafe in Höhe von 400.000 US-Dollar für den Fall, dass Pinnacle ein anderes Angebot annimmt.

Diese Vereinbarung ist ein bedeutender Schritt nach vorn, und wir wissen die Unterstützung von Auramet bei der Weiterentwicklung des El Potrero Projekts hin zur Produktion sehr zu schätzen, erklärte Robert Archer, Präsident und CEO von Pinnacle. Im Einklang mit unserem Geschäftsmodell war es unser Ziel, eine nicht verwässernde Möglichkeit zur zeitnahen Finanzierung der Projektentwicklung zu sichern. Die Partnerschaft mit einem renommierten Metallhändler und Finanzier wie Auramet verleiht uns nicht nur große Glaubwürdigkeit, sondern verschafft uns auch finanzielle Flexibilität, ohne dass wir während der verschiedenen Entwicklungsphasen den Schwankungen der Kapitalmärkte ausgeliefert sind. Da wir bereits seit Langem mit dem Auramet-Team zusammenarbeiten, bin ich zuversichtlich, dass sie auch in Zukunft ein zuverlässiger Partner sein werden. Durch ihre Beteiligung an unserer letzten Finanzierungsrunde haben sie bereits ihre starke Unterstützung für unser Managementteam, unser Geschäftsmodell und das Potrero Projekt selbst unter Beweis gestellt.

Die Entwicklung von El Potrero schreitet zügig voran: Derzeit laufen untertägige Abgrenzungsbohrungen, zwei Phasen metallurgischer Untersuchungen deuten auf robuste Gehalte in der Größenordnung von 7,7 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) und 116 g/t Silber (Ag) hin, potentielle Ausbeuten von über 97% Au und etwa 70% Ag, eine abgeschlossene Machbarkeitsstudie für die 3,3 Kilometer lange Verlängerung der Stromleitung, laufende Grundlagenstudien für eine Wassergenehmigung und andere Genehmigungen sowie Vereinbarungen mit den Gemeinden, die sich in verschiedenen Phasen der Fertigstellung befinden.

Über Auramet

Auramet ist ein privates Unternehmen, das 2004 von erfahrenen Fachleuten gegründet wurde, die ein globales Team aus Branchenexperten mit insgesamt über 400 Jahren Branchenerfahrung zusammengestellt haben. Es ist einer der weltweit größten Händler für physische Edelmetalle und hat bis heute Finanzierungsfazilitäten in Höhe von über 1,5 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Auramet bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen an, darunter den Handel mit physischen Edelmetallen, Metall-Merchant-Banking (einschließlich Direktkredite) sowie Beratungsdienstleistungen im Bereich Projektfinanzierung für Akteure der Edelmetall-Lieferkette.

Über das Potrero Projekt

El Potrero befindet sich in der reichen Sierra Madre Occidental im Westen Mexikos und liegt im Umkreis von 35 Kilometern um vier in Betrieb befindliche Minen, darunter die Ciénega Mine (Fresnillo) mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag (t/Tag), die Tahuehueto Mine (Luca Mining) mit einer Kapazität von 1.000 t/Tag und die Topia Mine mit einer Kapazität von 250 t/Tag (Guanajuato Silver).

Die hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung kommt in einem epithermalen Brekzien-Adersystem mit geringer Sulfidierung vor, das in Andesiten der unteren vulkanischen Serie beherbergt ist und drei historische Minen entlang einer Streichlänge von 500 Metern umfasst. Das Projekt befindet sich seit fast 40 Jahren in Privatbesitz und wurde noch nie systematisch mit modernen Methoden exploriert, so dass es ein erhebliches Explorationspotenzial aufweist.

Eine zuvor betriebene Anlage mit einer Kapazität von 100 t/Tag vor Ort kann relativ kostengünstig renoviert/umgebaut und historische Untertagebauten saniert werden, um nach Erteilung der Genehmigungen kurzfristig die Produktion zu erreichen. Das Projekt ist über eine Straße erreichbar und verfügt über eine Stromleitung in 3,3 km Entfernung.

Pinnacle wird unmittelbar nach Produktionsbeginn eine anfängliche Beteiligung von 50% erwerben. Das Ziel wäre dann, ausreichenden Cashflow zu generieren, um das Projekt weiterzuentwickeln und die Beteiligung des Unternehmens auf 100% zu erhöhen, vorbehaltlich einer NSR von 2%. Bei Erfolg wäre dieser Ansatz für die Aktionäre weniger verwässernd als die Finanzierung des Wachstums des Unternehmens über die Aktienmärkte.

Über Pinnacle Silver and Gold Corp.

Pinnacle konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetallen auf Distriktebene in Nord- und Mittelamerika. Das hochgradige Gold-Silber-Projekt Potrero im mexikanischen Sierra Madre Gürtel beherbergt ein wenig erforschtes epithermales Adersystem mit geringer Sulfidierung und bietet das Potential für eine kurzfristige Produktion. Im ergiebigen Red Lake Distrikt im Nordwesten Ontarios besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden, hochgradigen Argosy Goldmine und dem angrenzenden North Birch Projekt mit einem acht Kilometer langen Zielhorizont. Mit einem erfahrenen, äußerst erfolgreichen Managementteam und hochwertigen Projekten ist Pinnacle Silver and Gold bestrebt, langfristigen, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Gezeichnet: Robert A. Archer

President & CEO

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Email: info@pinnaclesilverandgold.com

Tel.: +1 (236) 455-3238

Webseite: www.pinnaclesilverandgold.com

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