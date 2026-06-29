LEEF veröffentlicht testierten Jahresabschluss 2025

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EQS-Media / 29.06.2026 / 17:15 CET/CEST

Potsdam, 29. Juni 2026 –

Die LEEF Blattwerk GmbH hat ihren Jahresabschluss 2025 veröffentlicht

Der Ablageort des Abschlusses ist unter

https://www.leef-holding.com/finanzen

bei der Holding und unter

https://leef.bio/de/anleihe/

bei den Berichten und Mitteilungen. Der Abschluss umfasst

  • Bilanz zum 31.12.2025
  • Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025
  • Anhang für das Geschäftsjahr 2025
  • Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025
  • Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Diese Meldung schließt sich an eine ganze Reihe von Veröffentlichungen der Gesellschaft, da gerade eine deutliche Ausweitung des Geschäftsmodells vollzogen wird, wie es auch im Lagebericht ausführlich erörtert wurde. Das ganze Vorhaben wird parallel zu den internen Kapitalmaßnahmen auch durch die aktuelle Anleihe finanziert und dadurch beschleunigt.

Mehr unter:

https://leef.bio/anleihe

LEEF & wisefood – Nachhaltige Lösungen, wachsende Wirkung.

LEEF Blattwerk ist mit den Marken LEEF & wisefood ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und entwickelt und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen – von klimaneutralem Palmblatt über kompostierbare Becher bis hin zu essbaren Trinkhalmen. Als Unternehmen hat LEEF Blattwerk 2026 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Der Vollsortimenter deckt jede Bestellgröße ab: Im eigenen

Onlineshop

, den Amazon-Shops von

LEEF

und

wisefood

, auf Unite, Otto, eBay und Metro, oder über weltweite Paletten- und Containerlieferungen.

Mit essbarem Geschirr und internationalen Patenten im Bereich blattbasierter Verpackungen setzen LEEF und wisefood neue Standards für umweltfreundliche Verpackungen – ohne Kompromisse bei Qualität und Design. Nachhaltigkeit ist bei LEEF nicht nur eine Marketingstrategie, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und schützt mit der Initiative

LEEF unlimited

für jeden verkauften Teller einen Quadratmeter Regenwald auf Festivals wie Lollapalooza, Karneval der Kulturen oder dem Garbicz.

Für Interviews stehen wir gerne zur Verfügung. Für Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das

LEEF Presskit

oder kontaktieren Sie:

LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg |

diana

@leef.bio

| +49 331 2361780 |

www.leef.bio

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Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen

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Telefon:+49 331 236 178-0
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