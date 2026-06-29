"Lucky Strike"-Anbieter BAT streicht wegen KI Tausende Stellen

Bangalore/London, 29. ⁠Jun (Reuters) - British American Tobacco (BAT) will mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) ein Fünftel seiner Stellen abbauen. Etwa 5500 Jobs fielen komplett weg, kündigte der Anbieter von "Lucky Strike"- und "Camel"-Zigaretten ‌am Montag an. Weitere 3500 Arbeitsplätze würden an Dienstleister wie Accenture ausgelagert. Der Tabakkonzern verspricht sich ⁠davon zusätzliche ⁠jährliche Einsparungen von umgerechnet 695 Millionen Euro bis 2028.

Betroffen sind den Angaben zufolge ausschließlich Beschäftigte außerhalb des weltweit wichtigsten Marktes für BAT, den USA. Zunächst blieb unklar, wie viele der deutschen Mitarbeiter ‌um ihre Jobs bangen müssen. Das ‌Unternehmen führt sein Deutschland-Geschäft von Hamburg aus. Zudem betreibt es in Bamberg ein Werk für Stopf- und Drehtabak.

BAT ⁠habe im Februar zwar angekündigt, dass das geplante Sparprogramm ‌zu einem Stellenabbau führen ⁠könnte, schrieb Analyst Pallav Mittal von der Barclays Bank. Der Umfang der Streichungen habe Anleger jedoch überrascht. BAT-Aktien fielen in London zeitweise um ‌knapp zwei Prozent. Die ⁠Papiere haben sich in ⁠den vergangenen Jahren im Vergleich zu den meisten Wettbewerbern unterdurchschnittlich entwickelt. Der Absatz von Zigaretten - der klassischen Gewinnstütze - geht weltweit zurück. Das BAT-Geschäft mit Ersatzprodukten wie E-Zigaretten oder Nikotinbeuteln bleibt hinter der Konkurrenz zurück.

(Bericht von Yamini Kalia und Emma Rumney; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)