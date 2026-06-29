Meta: Google schränkt Gemini-Zugang ein

Rechenkapazität als strategischer Engpass

Meta nutzt offenbar massiv Gemini, obwohl mit Llama ein eigenes Modell verfügbar ist. Das ist ein Indiz für die Leistungsfähigkeit von Gemini — und gleichzeitig ein Nachteil für Meta, das im Hyperscaler-Vergleich keine eigene Cloud betreibt.

Spannend ist die zweite Ebene: Microsoft testet bereits DeepSeek, Coinbase wechselt anscheinend zu DeepSeek. Dass große US-Tech-Konzerne ernsthaft chinesische Modelle in Betracht ziehen, hätte vor einigen Monaten noch niemand erwartet. Die Knappheit treibt diese Diversifizierung.

Hyperscaler sind das eigentlich attraktive Segment

Die fünf großen Hyperscaler liegen seit Jahresbeginn im Schnitt zehn Prozent im Minus — gegen einen positiven Gesamtmarkt. Das Sentiment dürfte sich drehen, sobald der Markt erkennt, wie eng das Rechen-Kapazitätsangebot ist.

Meta selbst handelt bei einer Bewertung, die ich für deutlich zu günstig halte. Die Umsätze und Gewinne wachsen weiter sehr stark, der Aktienkurs läuft seit Mitte des letzten Jahres aber abwärts. Die Diskrepanz zwischen fundamentalem Fortschritt und Aktienkurs vergrößert sich monatlich — das schreit nach einem Rerating.