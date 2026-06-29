Der 1. Juli könnte den Kryptomarkt verändern

Die europäische MiCA-Verordnung („Markets in Crypto-Assets“) soll für einheitliche Regeln im Kryptomarkt sorgen. Nach einer mehrjährigen Übergangsphase wird die Regulierung nun endgültig scharf geschaltet.

Ab dem 1. Juli 2026 benötigen Krypto-Dienstleister grundsätzlich eine entsprechende Zulassung, um ihre Leistungen innerhalb der Europäischen Union anbieten zu können. Für viele Anbieter ist das ein großer Kraftakt. Die regulatorischen Anforderungen gelten als aufwendig und kostenintensiv.

Warum das für Anleger relevant ist

Für die meisten Anleger wird sich zunächst wenig ändern. Dennoch könnte die neue Regulierung Auswirkungen auf die Wahl des Krypto-Anbieters haben.

Die neuen Anforderungen gelten in der Branche als anspruchsvoll. Für manche Anbieter bedeutet die Umsetzung erhebliche zusätzliche Kosten und organisatorischen Aufwand. Gleichzeitig laufen bei verschiedenen Plattformen weiterhin regulatorische Verfahren und Genehmigungsprozesse.

Welche Anbieter langfristig in allen EU-Ländern aktiv bleiben können, wird sich deshalb erst in den kommenden Monaten vollständig zeigen.

Mehr Regulierung soll für mehr Sicherheit sorgen

Ein zentrales Ziel von MiCA ist der bessere Schutz von Kundengeldern.

Krypto-Dienstleister müssen künftig deutlich strengere Anforderungen erfüllen. Dazu gehören unter anderem Vorgaben zur Verwahrung von Kundengeldern, zu internen Kontrollmechanismen sowie zur Transparenz gegenüber Anlegern.

Für Kunden bedeutet das vor allem mehr Rechtssicherheit. Zudem sollen Kundengelder künftig stärker vom Unternehmensvermögen getrennt werden, um Anleger im Fall einer Unternehmensinsolvenz besser zu schützen.

Was Anleger jetzt tun sollten

Akuter Handlungsbedarf besteht für die meisten Investoren aktuell nicht. Dennoch kann es sinnvoll sein, die Kommunikation des eigenen Anbieters aufmerksam zu verfolgen und sich mit den neuen Regeln auseinanderzusetzen.

Wer regelmäßig Kryptowährungen handelt oder größere Bestände hält, sollte prüfen, wie sich die genutzte Plattform zur MiCA-Regulierung positioniert und ob entsprechende Zulassungen bereits vorliegen.

Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, sich frühzeitig mit Alternativen zu beschäftigen oder die Verwahrung der eigenen Kryptowährungen zu überdenken.

Welche Kryptobörsen kommen als Alternative infrage?

Wer sich bereits heute mit regulierten Alternativen beschäftigen möchte, findet auch im deutschsprachigen Raum verschiedene etablierte Anbieter.

BISON* dürfte insbesondere für Anleger interessant sein, die Wert auf einen deutschen Anbieter legen. Die Kryptoplattform der Börse Stuttgart bietet einen vergleichsweise einfachen Zugang zum Kryptomarkt und profitiert vom etablierten Umfeld des deutschen Finanzmarktes. Zudem ist BISON* in Deutschland reguliert. Neukunden können sich aktuell außerdem einen Bonus von 20 € in Bitcoin sichern.

Ebenfalls einen Blick wert ist Bitvavo*. Die niederländische Kryptobörse gehört zu den größten Handelsplätzen Europas und überzeugt insbesondere durch vergleichsweise niedrige Handelskosten. Laut aktuellen Marktanalysen zählt Bitvavo* zu den günstigsten großen Krypto-Handelsplätzen Europas. Neukunden erhalten derzeit einen Willkommensbonus von 20 €.

Zu den bekanntesten Krypto-Börsen weltweit zählt außerdem Kraken*. Der Anbieter ist seit vielen Jahren am Markt aktiv und richtet sich insbesondere an Anleger, die Wert auf eine große Auswahl an Kryptowährungen sowie umfangreiche Handelsfunktionen legen. Zusätzlich gibt es aktuell einen 30 € Neukundenbonus.

Eine weitere Alternative ist SwissBorg*. Neukunden erhalten aktuell über onvista einen Bonus von bis zu 50 € in Bitcoin sowie für vier Wochen die Silver-Premium-Mitgliedschaft, die unter anderem 30 % Cashback auf Handelsgebühren beinhaltet.

Selbstverwahrung bleibt eine Alternative

Unabhängig von der Wahl der Handelsplattform entscheiden sich viele Anleger dafür, Kryptowährungen langfristig in einer eigenen Wallet zu verwahren. Dadurch behalten sie die Kontrolle über ihre privaten Schlüssel.

Allerdings benötigen auch Nutzer einer Hardware- oder Software-Wallet weiterhin einen Handelsplatz, um Kryptowährungen zu kaufen oder zu verkaufen. Auch hier dürfte die Regulierung künftig eine größere Rolle spielen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zu MiCA

Was ist MiCA?

MiCA steht für „Markets in Crypto-Assets“ und ist die neue EU-Regulierung für Kryptowährungen und Krypto-Dienstleister. Ziel ist es, europaweit einheitliche Regeln für Anbieter und Anleger zu schaffen.

Ab wann gilt MiCA?

Die Übergangsfrist endet am 1. Juli 2026. Danach benötigen Krypto-Dienstleister grundsätzlich eine entsprechende Zulassung, um ihre Leistungen innerhalb der Europäischen Union anbieten zu können.

Muss ich meine Kryptowährungen verkaufen?

Nein. Für die meisten Anleger besteht aktuell kein akuter Handlungsbedarf. Dennoch kann es sinnvoll sein, die Kommunikation des eigenen Anbieters aufmerksam zu verfolgen und dessen regulatorische Aufstellung zu prüfen.

Welche Alternativen gibt es?

Für deutsche Anleger kommen beispielsweise BISON*, Bitvavo*, Kraken* oder SwissBorg* infrage. Welche Plattform am besten geeignet ist, hängt unter anderem von den gewünschten Funktionen, den Gebühren und den persönlichen Präferenzen ab.

Fazit

Mit dem Ende der MiCA-Übergangsfrist beginnt eine neue Phase für den europäischen Kryptomarkt. Die neuen Regeln dürften zu mehr Transparenz, mehr Regulierung und einem höheren Anlegerschutz führen.

Für Anleger ist der 1. Juli deshalb ein guter Anlass, die eigene Krypto-Plattform einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Wer dabei auf regulierte Anbieter setzt, könnte langfristig von mehr Rechtssicherheit und klareren Standards profitieren.

Wer ohnehin über einen Wechsel nachdenkt, findet mit Anbietern wie BISON*, Bitvavo*, Kraken* oder SwissBorg* bereits heute etablierte Alternativen, die sich frühzeitig auf die neuen regulatorischen Anforderungen eingestellt haben.