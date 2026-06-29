Verdacht auf Insiderhandel

Nagarro-Chef: Erwarte BaFin-Untersuchung zu Kurssprung

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Die Aktie von Nagarro schoss bereits vor den offiziellen Übernahmeplänen durch die indische Persistent Systems um 20 Prozent hoch. Nun steht der Verdacht auf Insiderhandel im Raum. Der Nagarro-Chef erwartet von der BaFin, dass sie den Vorgang untersucht.

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Quelle: T. Schneider

Der Kurssprung des Münchner Software-Entwicklers Nagarro vor der Ankündigung der Übernahme durch den indischen Rivalen Persistent Systems könnte ein Fall für die Finanzaufsicht BaFin werden. "Ich erwarte, ‌dass die BaFin das untersucht, und hoffe, dass sie herausfinden, was passiert ist", sagte Nagarro-Chef Manas Human am ⁠Montag der ⁠Nachrichtenagentur Reuters.

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