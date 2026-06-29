Nagarro-Chef: Erwarte BaFin-Untersuchung zu Kurssprung
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die Aktie von Nagarro schoss bereits vor den offiziellen Übernahmeplänen durch die indische Persistent Systems um 20 Prozent hoch. Nun steht der Verdacht auf Insiderhandel im Raum. Der Nagarro-Chef erwartet von der BaFin, dass sie den Vorgang untersucht.
Quelle: T. Schneider
Der Kurssprung des Münchner Software-Entwicklers Nagarro vor der Ankündigung der Übernahme durch den indischen Rivalen Persistent Systems könnte ein Fall für die Finanzaufsicht BaFin werden. "Ich erwarte, dass die BaFin das untersucht, und hoffe, dass sie herausfinden, was passiert ist", sagte Nagarro-Chef Manas Human am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.
Weiterlesen mit onvista Plus
Dein Vorsprung an der Börse
Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
- Trading-Setups & Investmentideen
- Bequem per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen
- Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
Jetzt 7 Tage gratis lesen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
Das könnte dich auch interessieren
ÜbernahmeplänePersistent will IT-Dienstleister Nagarro für eine Milliarde Euro kaufen27. Juni · dpa-AFX
Positive Entwicklungen bei BeteiligungsfirmenDelivery Hero-Großaktionär Prosus steigert Umsatz und Gewinnheute, 07:45 Uhr · Reuters
Bewertung von 50 Milliarden DollarBaidu-KI-Sparte Kunlunxin plant Börsengangheute, 05:17 Uhr · Reuters
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 28.06.2026Nasdaq unter Druck, Bullenmarkt intakt: Warum Anleger gelassen bleiben könnengestern, 17:58 Uhr · onvista