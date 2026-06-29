Nagarro-Chef: Erwarte BaFin-Untersuchung zu Kurssprung

Der Kurssprung des Münchner Software-Entwicklers Nagarro vor der Ankündigung der Übernahme durch den indischen Rivalen Persistent Systems könnte ein Fall für die Finanzaufsicht BaFin werden. "Ich erwarte, ‌dass die BaFin das untersucht, und hoffe, dass sie herausfinden, was passiert ist", sagte Nagarro-Chef Manas Human am ⁠Montag der ⁠Nachrichtenagentur Reuters.

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