Nagarro: Nach diesem Angebot würde ich verkaufen
Persistent Systems unterbreitet ein freiwilliges Übernahmeangebot für Nagarro zu 81 Euro je Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen das Angebot. Damit wird Nagarro mit rund einer Milliarde Euro bewertet. Die Aktie springt heute um über 90 Prozent von zuletzt rund 40 Euro auf aktuell 77 Euro.
Klassischer Turnaround-Kandidat wird übernommen
Nagarro war lange im Software-Sektor unter Druck — von 80 Euro ging es bis auf 32 Euro nach unten. Wer den Mut für einen antizyklischen Turnaround-Trade hatte, hatte sich am Tief durchaus überlegen können, hier einzusteigen. Die Übernahme bestätigt diese These jetzt eindrucksvoll.
Auffällig: Die News kam erst am Freitag nach Börsenschluss heraus, doch die Aktie war bereits am Freitagnachmittag ab 12 Uhr unter erhöhtem Volumen 25 Prozent angestiegen. Das wirft Fragen zum Insider-Handel auf — eine Prüfung durch die BaFin wäre nachvollziehbar.
Bei 77 Euro ist die Story durch
Für jeden, der jetzt einsteigen will: Die Aktie steht bei 77 Euro. Die maximale Restprämie bis zum Angebotspreis von 81 Euro ist rund fünf Prozent — bei vollem Risiko, dass die Übernahme noch scheitert. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist damit klar negativ.
Wer die Aktie hält, sollte jetzt verkaufen. Die wenigen Euro Restpotenzial stehen nicht im Verhältnis zum Risiko eines geplatzten Deals — danach würde die Aktie sehr schnell wieder Richtung 40 Euro zurückkommen.