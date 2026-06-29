Klassischer Turnaround-Kandidat wird übernommen

Nagarro war lange im Software-Sektor unter Druck — von 80 Euro ging es bis auf 32 Euro nach unten. Wer den Mut für einen antizyklischen Turnaround-Trade hatte, hatte sich am Tief durchaus überlegen können, hier einzusteigen. Die Übernahme bestätigt diese These jetzt eindrucksvoll.

Auffällig: Die News kam erst am Freitag nach Börsenschluss heraus, doch die Aktie war bereits am Freitagnachmittag ab 12 Uhr unter erhöhtem Volumen 25 Prozent angestiegen. Das wirft Fragen zum Insider-Handel auf — eine Prüfung durch die BaFin wäre nachvollziehbar.

Bei 77 Euro ist die Story durch

Für jeden, der jetzt einsteigen will: Die Aktie steht bei 77 Euro. Die maximale Restprämie bis zum Angebotspreis von 81 Euro ist rund fünf Prozent — bei vollem Risiko, dass die Übernahme noch scheitert. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist damit klar negativ.

Wer die Aktie hält, sollte jetzt verkaufen. Die wenigen Euro Restpotenzial stehen nicht im Verhältnis zum Risiko eines geplatzten Deals — danach würde die Aktie sehr schnell wieder Richtung 40 Euro zurückkommen.