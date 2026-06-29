Übernahme-Versuche und Fußball-WM belasten

Die fehlgeschlagene Warner-Brothers-Übernahme war der erste Treiber für die Schwäche bei Netflix. Danach dementiert Netflix immer wieder neue Übernahmegerüchte — der Markt deutet das als Strategie-Unklarheit. Zusätzlich bremst die Fußball-WM die Streaming-Nachfrage: Wer ohnehin Fußball schaut, sieht weniger Anlass für ein Netflix-Abo.

Bernstein erwartet für die zweite Jahreshälfte ein deutliches Comeback beim Nutzerwachstum — die WM ist endlich, die Werbe-Story bleibt langfristig der wichtigste Hebel. Bernstein bestätigt das Outperform-Rating mit Kursziel 110 Dollar und sieht ein deutlich besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Wolfe Research liegt mit 107 Dollar nahezu identisch.

Bewertung deutlich günstiger als der Markt

Netflix wächst stärker als der durchschnittliche S&P-500-Wert und hat höhere operative Margen, handelt aber zur S&P-Bewertung mit einem KGV von 22. Das ist klassisch zu günstig.

Charttechnisch braucht es einen Bruch der letzten großen Trendlinie und im Idealfall den schnellen Sprung über 81 bis 82 Dollar, um das Bild aufzuhellen. Für defensive Long-Spieler bieten sich Discount-Optionsscheine an: Basispreis unter 70 Dollar, Laufzeit bis Jahresende. Damit wird das Timing entspannter, falls der Turnaround noch ein, zwei Quartale braucht.