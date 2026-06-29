Nordex erhält weiteren Auftrag über 325 Megawatt aus den USA

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat einen weiteren Großauftrag erhalten. Es sei eine Order mit einer Gesamtleistung von 325 Megawatt aus den USA eingegangen, teilte der Windbauer aus Hamburg am Montag mit. Geliefert werden sollen 55 Turbinen des Typs N163/5.X. Der Name des Kunden und des Projekts wurden nicht mitgeteilt./mne/stk