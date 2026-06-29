Original-Research: MustGrow Biologics Corp. (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: MustGrow Biologics Corp. - von GBC AG

29.06.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu MustGrow Biologics Corp.

     Unternehmen:               MustGrow Biologics Corp.
     ISIN:                      CA62822A1030

     Anlass der Studie:         Initial Coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  1,66 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Vom Senfkorn zum skalierbaren Geschäftsmodell

MustGrow ist ein kanadisches Unternehmen für biologische Agrarlösungen, das
sich auf senfbasierte Technologien zur Verbesserung von Bodengesundheit,
Pflanzenernährung und Pflanzenschutz konzentriert. Das Unternehmen
profitiert von strukturellen Trends wie der steigenden Nachfrage nach
biologischen Lösungen, regenerativen Anbaumethoden und nachhaltigeren
Alternativen zu chemischen Produkten. MustGrow hat sich von einer reinen
Entwicklungsplattform zu einer fokussierten kommerziellen Plattform
entwickelt. Mit TerraSante verfügt das Unternehmen bereits über ein
marktfähiges Produkt, während TerraMG als zukünftige Pflanzenschutzlösung
weiterentwickelt wird. Die Partnerschaft mit Bayer stellt eine wichtige
externe Validierung dar. Nach dem Ausstieg aus dem margenschwächeren
Vertriebsgeschäft NexusBioAg konzentriert sich MustGrow nun stärker auf
eigene Produkte und deren Skalierung.

Die historische Umsatzentwicklung spiegelt diesen Wandel wider. Im
Geschäftsjahr 2023 stiegen die Umsätze aufgrund von Lizenz- und
Kooperationserträgen auf 4,71 Mio. CAD, nachdem sie im Jahr zuvor nur 0,01
Mio. CAD betragen hatten. Da diese Erlöse nicht wiederkehrend waren, sank
der Umsatz 2024 auf 0,40 Mio. CAD. Im Geschäftsjahr 2025 stiegen die Umsätze
deutlich auf 8,29 Mio. CAD, wobei der Großteil aus dem inzwischen
eingestellten NexusBioAg-Geschäft stammte. TerraSante erzielte im selben
Jahr rund 0,60 Mio. CAD Umsatz, nach 0,13 Mio. CAD im Jahr 2024. Laut
Management konnten aufgrund begrenzter Lagerbestände zusätzliche potenzielle
Umsätze von etwa 1,0 Mio. CAD nicht realisiert werden.

Die Zahlen für das erste Quartal 2026 unterstreichen den strategischen Fokus
auf TerraSante. Das Produkt erzielte einen Umsatz von 0,10 Mio. CAD, während
im Vorjahresquartal keine Umsätze aus fortgeführten Geschäftsbereichen
ausgewiesen wurden. Die Bruttomarge lag bei 23,6 %. Gleichzeitig reduzierte
sich der Verlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen auf 0,87 Mio. CAD,
nach 1,37 Mio. CAD im Vorjahr. Hauptgründe waren geringere regulatorische
sowie Beratungs- und Finanzierungskosten.

Für die kommenden Jahre erwarten wir ein deutliches Wachstum, getragen durch
TerraSante. Wir prognostizieren Umsätze von 4,50 Mio. CAD im Geschäftsjahr
2026e, 14,05 Mio. CAD im Jahr 2027e und 31,56 Mio. CAD im Jahr 2028e. Das
Jahr 2026e stellt dabei ein Übergangsjahr dar, während 2027e und 2028e die
Skalierungsphase markieren. Die Prognose basiert auf steigender
Marktdurchdringung, wiederkehrenden Bestellungen, wachsender
Händlerakzeptanz und einer Ausweitung der Anbauflächen. Wichtige
kurzfristige Absatzmärkte sehen wir insbesondere bei Erdbeeren in
Kalifornien und Kartoffeln im pazifischen Nordwesten der USA, wo
wirtschaftliche Vorteile für Landwirte im Vordergrund stehen.

Mit dem steigenden Anteil von TerraSante verbessert sich auch die
Margenstruktur. Wir erwarten einen Bruttogewinn von 1,04 Mio. CAD im Jahr
2026e, 4,92 Mio. CAD im Jahr 2027e und 15,15 Mio. CAD im Jahr 2028e. Dies
entspricht Bruttomargen von 23,0 %, 35,0 % und 48,0 %. Die Margenausweitung
resultiert aus einem höheren Anteil proprietärer Umsätze, besseren
Produktionskonditionen und Skaleneffekten durch größere Produktionsvolumina.
Diese Entwicklung ist zentral für die Investmentstory, da sie eine
nachhaltige Verbesserung der Profitabilität ermöglicht.

TerraSante ist damit der wichtigste kurzfristige Wachstumstreiber. Das
Produkt ist bereits zugelassen und kommerzialisiert und tritt nun in eine
Phase ein, in der neben der Nachfrage auch Themen wie Produktverfügbarkeit
und Working Capital entscheidend werden. TerraMG sowie die Partnerschaft mit
Bayer bieten zusätzliches langfristiges Potenzial, insbesondere im Bereich
biologischer Pflanzenschutz und internationaler Expansion. Einnahmen aus der
Bayer-Kooperation betrachten wir jedoch als Upside und nicht als Bestandteil
unseres Basisszenarios.

Auf Ergebnisebene erwarten wir eine deutliche Verbesserung. Das EBITDA
dürfte sich von -4,35 Mio. CAD im Jahr 2026e auf -1,08 Mio. CAD im Jahr
2027e und 8,46 Mio. CAD im Jahr 2028e entwickeln. Das Nettoergebnis sollte
sich von -4,68 Mio. CAD auf -1,45 Mio. CAD und schließlich auf 8,07 Mio. CAD
verbessern. Obwohl das EBITDA 2027e noch negativ ist, enthält es rund 1,33
Mio. CAD an nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Vergütungen. Bereinigt
wäre das EBITDA bereits leicht positiv, was darauf hindeutet, dass MustGrow
operativ die Gewinnschwelle erreichen könnte.

Die Bilanz bleibt ein wichtiger Faktor. Die liquiden Mittel sanken zum
31.03.2026 auf 0,42 Mio. CAD, nach 2,02 Mio. CAD im Vorjahr. Gleichzeitig
stieg das Eigenkapital auf 1,35 Mio. CAD, unterstützt durch eine
Finanzierung im Januar 2026. Zusätzlich wurde nach dem Bilanzstichtag eine
LIFE-Finanzierung abgeschlossen, bei der rund 3,74 Mio. CAD aufgenommen
wurden. Diese Mittel stärken die Liquidität und ermöglichen Investitionen in
Lagerbestände, Working Capital und Wachstum. Dennoch bleiben Kostendisziplin
und erfolgreiche Kommerzialisierung entscheidend.

Auf Basis unserer DCF-Bewertung vergeben wir für die MustGrow-Aktie ein
BUY-Rating mit einem Kursziel von 1,66 EUR (2,70 CAD). Wesentliche
Werttreiber sind die zunehmende Skalierung von TerraSante, die erwartete
Verbesserung der Margen sowie die damit verbundene operative Hebelwirkung.
Zusätzliche langfristige Wachstumspotenziale ergeben sich aus der
Weiterentwicklung von TerraMG und der strategischen Partnerschaft mit Bayer.
Gleichzeitig schärft die konsequente Ausrichtung auf proprietäre Produkte
das Geschäftsmodell und verbessert die langfristige Ertragsqualität.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=9c6961e04ba9dc167dcd69b855e4c116

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Fertigstellung: 26.06.2026 (13:00 Uhr)
Erste Veröffentlichung: 29.06.2026 (11:00 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=3b57532e-7158-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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