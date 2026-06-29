Original-Research: MustGrow Biologics Corp. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: MustGrow Biologics Corp. - von GBC AG 29.06.2026 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu MustGrow Biologics Corp. Unternehmen: MustGrow Biologics Corp. ISIN: CA62822A1030 Anlass der Studie: Initial Coverage Empfehlung: Kaufen Kursziel: 1,66 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Vom Senfkorn zum skalierbaren Geschäftsmodell MustGrow ist ein kanadisches Unternehmen für biologische Agrarlösungen, das sich auf senfbasierte Technologien zur Verbesserung von Bodengesundheit, Pflanzenernährung und Pflanzenschutz konzentriert. Das Unternehmen profitiert von strukturellen Trends wie der steigenden Nachfrage nach biologischen Lösungen, regenerativen Anbaumethoden und nachhaltigeren Alternativen zu chemischen Produkten. MustGrow hat sich von einer reinen Entwicklungsplattform zu einer fokussierten kommerziellen Plattform entwickelt. Mit TerraSante verfügt das Unternehmen bereits über ein marktfähiges Produkt, während TerraMG als zukünftige Pflanzenschutzlösung weiterentwickelt wird. Die Partnerschaft mit Bayer stellt eine wichtige externe Validierung dar. Nach dem Ausstieg aus dem margenschwächeren Vertriebsgeschäft NexusBioAg konzentriert sich MustGrow nun stärker auf eigene Produkte und deren Skalierung. Die historische Umsatzentwicklung spiegelt diesen Wandel wider. Im Geschäftsjahr 2023 stiegen die Umsätze aufgrund von Lizenz- und Kooperationserträgen auf 4,71 Mio. CAD, nachdem sie im Jahr zuvor nur 0,01 Mio. CAD betragen hatten. Da diese Erlöse nicht wiederkehrend waren, sank der Umsatz 2024 auf 0,40 Mio. CAD. Im Geschäftsjahr 2025 stiegen die Umsätze deutlich auf 8,29 Mio. CAD, wobei der Großteil aus dem inzwischen eingestellten NexusBioAg-Geschäft stammte. TerraSante erzielte im selben Jahr rund 0,60 Mio. CAD Umsatz, nach 0,13 Mio. CAD im Jahr 2024. Laut Management konnten aufgrund begrenzter Lagerbestände zusätzliche potenzielle Umsätze von etwa 1,0 Mio. CAD nicht realisiert werden. Die Zahlen für das erste Quartal 2026 unterstreichen den strategischen Fokus auf TerraSante. Das Produkt erzielte einen Umsatz von 0,10 Mio. CAD, während im Vorjahresquartal keine Umsätze aus fortgeführten Geschäftsbereichen ausgewiesen wurden. Die Bruttomarge lag bei 23,6 %. Gleichzeitig reduzierte sich der Verlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen auf 0,87 Mio. CAD, nach 1,37 Mio. CAD im Vorjahr. Hauptgründe waren geringere regulatorische sowie Beratungs- und Finanzierungskosten. Für die kommenden Jahre erwarten wir ein deutliches Wachstum, getragen durch TerraSante. Wir prognostizieren Umsätze von 4,50 Mio. CAD im Geschäftsjahr 2026e, 14,05 Mio. CAD im Jahr 2027e und 31,56 Mio. CAD im Jahr 2028e. Das Jahr 2026e stellt dabei ein Übergangsjahr dar, während 2027e und 2028e die Skalierungsphase markieren. Die Prognose basiert auf steigender Marktdurchdringung, wiederkehrenden Bestellungen, wachsender Händlerakzeptanz und einer Ausweitung der Anbauflächen. Wichtige kurzfristige Absatzmärkte sehen wir insbesondere bei Erdbeeren in Kalifornien und Kartoffeln im pazifischen Nordwesten der USA, wo wirtschaftliche Vorteile für Landwirte im Vordergrund stehen. Mit dem steigenden Anteil von TerraSante verbessert sich auch die Margenstruktur. Wir erwarten einen Bruttogewinn von 1,04 Mio. CAD im Jahr 2026e, 4,92 Mio. CAD im Jahr 2027e und 15,15 Mio. CAD im Jahr 2028e. Dies entspricht Bruttomargen von 23,0 %, 35,0 % und 48,0 %. Die Margenausweitung resultiert aus einem höheren Anteil proprietärer Umsätze, besseren Produktionskonditionen und Skaleneffekten durch größere Produktionsvolumina. Diese Entwicklung ist zentral für die Investmentstory, da sie eine nachhaltige Verbesserung der Profitabilität ermöglicht. TerraSante ist damit der wichtigste kurzfristige Wachstumstreiber. Das Produkt ist bereits zugelassen und kommerzialisiert und tritt nun in eine Phase ein, in der neben der Nachfrage auch Themen wie Produktverfügbarkeit und Working Capital entscheidend werden. TerraMG sowie die Partnerschaft mit Bayer bieten zusätzliches langfristiges Potenzial, insbesondere im Bereich biologischer Pflanzenschutz und internationaler Expansion. Einnahmen aus der Bayer-Kooperation betrachten wir jedoch als Upside und nicht als Bestandteil unseres Basisszenarios. Auf Ergebnisebene erwarten wir eine deutliche Verbesserung. Das EBITDA dürfte sich von -4,35 Mio. CAD im Jahr 2026e auf -1,08 Mio. CAD im Jahr 2027e und 8,46 Mio. CAD im Jahr 2028e entwickeln. Das Nettoergebnis sollte sich von -4,68 Mio. CAD auf -1,45 Mio. CAD und schließlich auf 8,07 Mio. CAD verbessern. Obwohl das EBITDA 2027e noch negativ ist, enthält es rund 1,33 Mio. CAD an nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Vergütungen. Bereinigt wäre das EBITDA bereits leicht positiv, was darauf hindeutet, dass MustGrow operativ die Gewinnschwelle erreichen könnte. Die Bilanz bleibt ein wichtiger Faktor. Die liquiden Mittel sanken zum 31.03.2026 auf 0,42 Mio. CAD, nach 2,02 Mio. CAD im Vorjahr. Gleichzeitig stieg das Eigenkapital auf 1,35 Mio. CAD, unterstützt durch eine Finanzierung im Januar 2026. Zusätzlich wurde nach dem Bilanzstichtag eine LIFE-Finanzierung abgeschlossen, bei der rund 3,74 Mio. CAD aufgenommen wurden. Diese Mittel stärken die Liquidität und ermöglichen Investitionen in Lagerbestände, Working Capital und Wachstum. Dennoch bleiben Kostendisziplin und erfolgreiche Kommerzialisierung entscheidend. Auf Basis unserer DCF-Bewertung vergeben wir für die MustGrow-Aktie ein BUY-Rating mit einem Kursziel von 1,66 EUR (2,70 CAD). Wesentliche Werttreiber sind die zunehmende Skalierung von TerraSante, die erwartete Verbesserung der Margen sowie die damit verbundene operative Hebelwirkung. Zusätzliche langfristige Wachstumspotenziale ergeben sich aus der Weiterentwicklung von TerraMG und der strategischen Partnerschaft mit Bayer. Gleichzeitig schärft die konsequente Ausrichtung auf proprietäre Produkte das Geschäftsmodell und verbessert die langfristige Ertragsqualität. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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