29. Jun (Reuters) - ⁠Pakistan hat erneut Ziele in Afghanistan angegriffen und dabei nach eigenen Angaben 25 Extremisten getötet. Bei den Luftangriffen seien in den afghanischen Grenzprovinzen Paktia, Paktika und Kunar ‌zudem große Mengen an Waffen und Munition zerstört worden, teilte der pakistanische Informationsminister Attaullah Tarar am Montag ⁠auf der ⁠Online-Plattform X mit. Auch seien vier Kämpfer der Extremistengruppe Jamaat-ul-Ahrar, einer Splittergruppe der pakistanischen Taliban, bei Bodeneinsätzen von Sicherheitskräften in der Grenzregion getötet worden. Die in Afghanistan herrschenden Taliban warfen Pakistan hingegen vor, bei ‌den Luftangriffen Dutzende Zivilisten, darunter Frauen ‌und Kinder, getötet oder verletzt zu haben. Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid verurteilte die Angriffe auf X als feige Aggression. Die ⁠Angriffe dürften die Spannungen zwischen beiden Ländern erneut verschärfen.

Mit ‌den Militäreinsätzen reagierte Pakistan ⁠laut Informationsminister Tarar auf jüngste Anschläge. Kämpfer von Jamaat-ul-Ahrar hatten am Samstag nach Angaben des pakistanischen Militärs bei einem Angriff auf eine Einrichtung der ‌paramilitärischen Sindh Rangers in ⁠Karatschi drei Milizionäre getötet. Die ⁠Regierung in Islamabad wirft der Führung in Kabul vor, Extremisten Unterschlupf zu gewähren, die von Afghanistan aus Anschläge in Pakistan planen. Die afghanischen Taliban weisen diese Vorwürfe zurück und erklären, die Gewalt sei ein internes Problem Pakistans.

(Bericht von Bipasha Dey und Shilpa Jamkhandikar, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)