Preis für Opec-Öl gefallen

dpa-AFX · Uhr
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WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 75,44 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 69 Cent weniger als am Donnerstag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/la/nas

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