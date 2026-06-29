Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Erhöhung der Alkoholsteuer

dpa-AFX · Uhr
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COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Erhöhung der Alkoholsteuer:

"Ab dem nächsten Jahr wird Schaumwein deutlich teurer. Ähnliches gilt für Spirituosen, Likörweine und Alkopops. Insgesamt soll die Steuer um 20 Prozent steigen. Mit Blick auf den Gesundheitsschutz gibt es dafür gute Argumente. Laut Statistischem Bundesamt ist Alkohol im europäischen Vergleich nur in Italien günstiger. Trotzdem ist das Argument der Koalition, man verfolge die Maßnahme aus "gesundheitspolitischen Erwägungen" heraus, scheinheilig. Es geht um das geschätzte Plus von 400 Millionen Euro bei den Steuereinnahmen. Bier und Wein bleiben von der Steuererhöhung verschont. Klar, die Regierung will die ohnehin schon um ihre Existenz kämpfenden heimischen Brauer und Winzer nicht zusätzlich unter Druck setzen. Auch dafür gibt es gute Gründe. Aber ob die Bürger ihren Alkohol jetzt in Form von Bier und Wein oder Sekt und Champagner zu sich nehmen, spielt für die Gesundheit keine Rolle."/yyzz/DP/he

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