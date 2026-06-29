Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Schnieder/Infrastruktur

dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
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FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Schnieder/Infrastruktur:

"Schnieder hat von seinen Vorgängern eine Reihe von Problemen geerbt. Die Brücken in diesem Land zerbröseln. Die Deutsche Bahn muss einen jahrzehntelangen Rückstand bei der Instandhaltung der Infrastruktur aufholen. Brücken, Schienen, Autobahnen: All das rottet seit Jahrzehnten vor sich hin. Die Verkehrspolitik steht wie kaum etwas anderes für den Rück- und Stillstand in diesem Land. Die Infrastruktur auf Vordermann zu bringen, ist die wichtigste Aufgabe des Bundesministers. Das ist ein mühsames Geschäft. Und politisches Kapital lässt sich daraus nicht schlagen. Schnieder fehlt eine Idee, wohin die Verkehrspolitik eigentlich steuern soll. Soll Deutschland das modernste Schienennetz Europas haben? Sollen im ländlichen Raum bald flächendeckend autonome Autos fahren und somit den Nahverkehr ergänzen? Wie soll das Autobahnnetz der Zukunft aussehen?"/yyzz/DP/he

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