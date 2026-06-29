Samsung Electronics: 500 Milliarden Dollar für neue Chipfabriken

Operative Gewinne machen Mega-Investition tragbar

500 Milliarden Dollar Investitionsvolumen klingen viel — sind aber bei Samsung in zwei Jahren wieder verdient. Die Konsensschätzung erwartet 237 Milliarden Dollar operativen Gewinn für 2026, 324 Milliarden für 2027 und 330 Milliarden für 2028. Damit liegt Samsung sogar über Alphabet (170 Milliarden 2026).

Die Mitarbeiter-Verteilung der Gewinne zeigt das gleiche Bild: Jeder Produktionsmitarbeiter erhält 410.000 Dollar Bonus — acht Jahresgehälter. Dazu kommt ein Aktienrückkauf über 50 bis 60 Milliarden Dollar. Wer so verteilen kann, hat operative Stärke.

Bewertung lässt 50 Prozent Aufwärtspotenzial offen

Das Forward-KGV liegt bei knapp sechs — selbst für einen Zykliker historisch günstig. Auf dem Vergleichsdurchschnitt gerechnet liegt das Bewertungs-Upside bei rund 50 bis 60 Prozent, ohne dass die Gewinne weiter steigen müssten.

Bei 370 Prozent Jahresgewinn liegt Samsung im Sektorvergleich übrigens noch zurück: SK Hynix legte 740 Prozent zu, SanDisk gar 4.500 Prozent. Samsung bleibt der Catchup-Trade im KI-Speicher-Segment — meine Chartzeit-Position bleibt offen.