SANDISK: Rücksetzer nach Rekord in der ersten Jahreshälfte

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Das an der Nasdaq gelistete Unternehmen SanDisk erzielte in der ersten Jahreshälfte eine Rekordrally mit einem Plus von insgesamt rund 750 Prozent. Damit war es die erfolgreichste Aktie im S&P500® in diesem Zeitraum. Das Unternehmen ist auf Datenspeicherung und -nutzung spezialisiert und profitiert insbesondere von der steigenden Nachfrage nach Rechenzentren und leistungsstarken Speicherkomponenten. Im dritten Quartal 2026 erzielte SanDisk eine Umsatzsteigerung von ca. 251 Prozent auf rund 5,95 Milliarden USD im Vergleich zum Vorjahr. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres erwartet das Unternehmen weiteres Umsatzwachstum durch die Lieferung seiner QLC‑Stargate‑Lösung. Diese kann laut Unternehmen die Speicherdichte erhöhen und Kosten senken. Während SanDisk vor einer Woche ein neues Allzeithoch bei ca. 2.354 USD erzielte, verlor die Aktie zum US-Börsenstart am Montag zeitweise rund 8 Prozent und steht damit kurzfristig unter dem Einfluss der Korrektur im Tech- und Halbleitermarkt.In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen – von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC