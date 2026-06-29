Schlappe für Trump - Oberstes Gericht kassiert Entlassung von Fed-Direktorin

Washington, 29. Jun (Reuters) - ⁠Im Machtkampf mit der unabhängigen Notenbank hat US-Präsident Donald Trump vor dem Obersten Gerichtshof eine Niederlage kassiert. Die Richter haben den umstrittenen Vorstoß zur Entlassung von Notenbankdirektorin Lisa Cook am Montag gestoppt und damit die im August 2025 von Trump betriebene Abberufung blockiert. Sie hatten bereits in einer mündlichen Verhandlung im Januar Skepsis mit Blick auf das Vorgehen Trumps ‌anklingen lassen. Der Ausgang des Rechtsstreits war von den Finanzmärkten mit großer Spannung erwartet worden, da Investoren die Unabhängigkeit der Notenbank als hohes Gut ansehen.

Es war das erste Mal in der Geschichte der US-Notenbank Fed, ⁠dass ein US-Präsident ⁠versuchte, ein Mitglied des von politischen Weisungen unabhängigen Direktoriums zu feuern. Als die Richter im Oktober die Annahme des Falls beschlossen, beließen sie Cook vorerst im Amt. Trump begründet die geplante Entlassung von Cook damit, dass sie vor ihrem Amtsantritt im Jahr 2022 Hypothekenbetrug begangen haben soll. Cook hat die Vorwürfe stets bestritten.

Der Vorsitzende des Supreme Court, John Roberts, erklärte, Trump habe es versäumt, Cook die verfahrensrechtlichen Schutzmaßnahmen zu gewähren, auf die sie gesetzlich ‌Anspruch hatte. Ohne diese habe sie die gegen sie erhobenen Vorwürfe ‌des Präsidenten nicht angemessen anfechten können. Roberts stellte klar: "Die Gouverneure der Federal Reserve unterstehen nicht dem Belieben des Präsidenten – stattdessen üben sie ihr Amt in gestaffelten 14-Jahres-Amtszeiten aus und können nur aus wichtigem Grund abberufen werden."

"KONSTRUIERTER VORWAND"

Der als konservativ geltende Richter ⁠bezog sich dabei auf ein Gesetz aus dem Jahr 1913, demzufolge ein US-Präsident Mitglieder des Fed-Direktoriums nur aus triftigem ‌Grund ("for cause") entlassen darf. Eine Bundesrichterin hatte im September geurteilt, ⁠dass die von Trump vorgebrachten Anschuldigungen dafür wahrscheinlich nicht ausreichten, da sie sich auf die Zeit vor Cooks Amtsantritt bezögen.

Cook erklärte zu der Gerichtsentscheidung, sie bestätige die Verpflichtung der Federal Reserve, politische Entscheidungen unabhängig und frei von politischer Einflussnahme zu treffen: "Es ging dabei nie um Hypothekenunterlagen, die Jahre vor ‌meiner Ernennung zur Direktorin der Federal Reserve unterzeichnet worden waren." ⁠Es sei vielmehr der Versuch, sie unter einem ⁠konstruierten Vorwand aus dem Amt zu drängen: "Weil ich mich weigerte, dem politischen Druck nachzugeben, und die Zinssätze weiterhin ausschließlich danach festlegte, was dem amerikanischen Volk am besten dient", fügte sie hinzu.

Trump hat immer wieder massiven Druck auf die Zentralbank ausgeübt, die Zinsen schneller und stärker zu senken, als diese es im Kampf gegen die hartnäckige Inflation für angemessen hielt. Der Fall Cook hat Auswirkungen auf die Fähigkeit der Fed, die Leitzinsen unabhängig von politischen Wünschen festzulegen. Dies ist ein Aspekt, der weithin als entscheidend dafür gilt, dass die Fed ihre Aufgaben, wie etwa die Sicherung von Preisstabilität, erfüllen kann. Als Mitglied des Fed-Direktoriums gestaltet Cook gemeinsam mit ⁠den übrigen sechs Mitgliedern des Gremiums sowie den Leitern der zwölf regionalen Fed-Banken die US-Geldpolitik mit.

(Bericht von Büro Washington, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)