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Speicherpreise drücken Apples Margen — Preiserhöhungen um 15 bis 20

onvista · Uhr

Apple hebt die Preise einiger Produkte um 15 bis 20 Prozent an — offiziell wegen steigender Speicherpreise. Die Aktie hat den Rücksetzer nach diesen News gut weggesteckt.

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Margen-Schutz statt Margen-Erhalt

Rechnet man Apples Preiserhöhungen gegen den tatsächlichen Anteil der Speicherkosten am Endprodukt, übersteigen die 15 bis 20 Prozent die reine Kostensteigerung deutlich. Das ist nicht Margen-Erhalt, sondern Margen-Schutz: Apple versucht, die gigantischen Margen im aktuellen Speicher-Engpass aktiv auszubauen — auf Kosten der Endkunden.

Parallel versucht das Unternehmen die Trump-Administration zu einer Ausnahmegenehmigung für den Kauf von Speicherchips beim chinesischen Hersteller CXMT zu bewegen. CXMT steht aktuell auf der Pentagon-Blacklist.

Diese Strategie könnte zum Politikum werden. Die Trump-Administration könnte sowohl die Preiserhöhungen als Sicherheitsrisiko einstufen als auch die CXMT-Ausnahme ablehnen. Beide Szenarien wären ungünstig für Apple.

Chart bullisch, Bewertung zu teuer

Charttechnisch zeigt sich eine schöne ABC-Korrektur auf das alte Ausbruchsniveau. Das hohe Volumen in der jüngsten Aufwärtsbewegung wirkt bullisch — der Weg zur 300-Dollar-Marke dürfte technisch wieder frei sein.

Das Forward-KGV von 31 bleibt für mich aber zu teuer. Bei dieser Wachstumsrate sollten andere Tech-Werte das bessere Chance-Risiko-Verhältnis liefern. Wer Apple hat, kann es halten — für einen Neueinstieg müsste die Aktie deutlich tiefer kommen.

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