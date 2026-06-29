Stärkster Anstieg der Kreditvergabe an Firmen im Euroraum seit drei Jahren

Berlin, 29. ⁠Jun (Reuters) - Die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen im Euroraum hat so stark zugelegt wie seit drei Jahren nicht mehr. Die Institute reichten im Mai 4,0 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als vor Jahresfrist, ‌wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag mitteilte. Im April hatte es ein Plus von 3,4 Prozent gegeben. Die Kreditvergabe an private Haushalte ⁠legte im ⁠Mai um 3,1 Prozent zu.

Die für die Zinspolitik wichtige Geldmenge M3 stieg um 3,2 Prozent. M3 umfasst Bargeld, Einlagen auf Girokonten sowie Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen. Die Daten zu dieser Geldmenge können Hinweise auf die Inflationsentwicklung geben. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten ‌für Mai nur ein Plus von 2,7 ‌Prozent auf dem Radar. "Alles in allem sind das Geldmengenwachstum und die Kreditvergabedynamik trotz der Verbesserung als moderat zu bezeichnen, und dies sorgt weder für ⁠einen monetär induzierten Preisdruck, noch ist es Ausweis einer starken, auch ‌investitionsgetriebenen Konjunktur", so die Analyse von ⁠Helaba-Ökonom Ralf Umlauf.

Gründe für ein massives Straffen der zinspolitischen Zügel seitens der EZB lassen sich nach Ansicht des Experten hieraus nicht ableiten. Die EZB hatte den Leitzins am 11. ‌Juni um einen Viertelpunkt auf 2,25 ⁠Prozent erhöht. Sie reagierte damit ⁠auf die im Zuge des Iran-Konflikts stark gestiegene Inflation im Euroraum: Im Mai lag die Teuerungsrate bei 3,2 Prozent. Die EZB strebt einen Wert von 2,0 Prozent als ideal für die Wirtschaft an. An den Finanzmärkten wird mit mindestens einer weiteren Zinserhöhung für 2026 gerechnet. Die Volkswirte der Deutschen Bank erwarten, dass es im September soweit sein wird und der Leitzins dann um ⁠einen weiteren Viertelpunkt angehoben wird.

(Bericht von Reinhard Becker, Marc Jones, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)