Bitcoin-Holding mit Bewertungsabschlag

Strategy-Aktie rutscht weiter ab und handelt unter Anlagewert

onvista · Uhr

Strategy befindet sich in einer außergewöhnlichen Situation: Der Net Asset Value liegt inzwischen unter 1. Das bedeutet, die Marktkapitalisierung der Aktie ist niedriger als der reine Wert der eigenen Bitcoin-Bestände. Der Markt bewertet Strategy zunehmend als komplexes Finanzvehikel mit Refinanzierungs- und Bilanzrisiken — und nicht mehr als reine Bitcoin-Proxy-Aktie.

Artikel teilen:

Bewertung unter dem Bitcoin-Wert

Wenn die Anleger eine Holding niedriger bewerten als die in ihr verwahrten Vermögenswerte, ist das ein deutliches Misstrauensvotum gegen das Geschäftsmodell. Bei Strategy spielen mehrere Faktoren rein: die Kapitalstruktur ist schwer zu durchschauen, die Refinanzierung läuft über fortgesetzte Aktien-Emissionen, und die Bitcoin-Bestände werden mit Hebel finanziert.

Rein rechnerisch wäre es bei Net Asset Value unter 1,0 sinnvoll, Bitcoins zu verkaufen und dafür eigene Aktien zurückzukaufen — das würde den NAV-Abschlag schließen. Strategy plant aber genau das Umgekehrte: weiter neue Aktien emittieren und Bitcoin akkumulieren.

Nachhaltigkeitsfrage entscheidet

Damit stellt sich für jeden Strategy-Anleger die Nachhaltigkeitsfrage: Wie lange funktioniert das Modell, wenn der Bitcoin-Preis weiter fällt? Bei sinkenden Bitcoin-Beständen und gleichzeitig steigender Aktienzahl wird der Bewertungsabschlag mathematisch sogar größer. Ich bleibe hier lieber vorsichtig.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Strategy (ehem. MicroStrategy)

Das könnte dich auch interessieren

IT-Beratung mit Übernahmeprämie
Nagarro: Nach diesem Angebot würde ich verkaufenheute, 15:59 Uhr · onvista
Nagarro: Nach diesem Angebot würde ich verkaufen
Streaming-Aktie
Netflix: Aktie handelt für diese Margen zu günstigheute, 15:20 Uhr · onvista
Netflix: Aktie handelt für diese Margen zu günstig
Rüstungs-Aktie im Sinkflug
Rheinmetall: Nach diesem Rutsch lieber die Bodenbildung abwarten24. Juni · onvista
Rheinmetall: Nach diesem Rutsch lieber die Bodenbildung abwarten
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Verdacht auf Insiderhandel
Nagarro-Chef: Erwarte BaFin-Untersuchung zu Kurssprungheute, 08:59 Uhr · Reuters
Chartzeit Marktbericht 28.06.2026
Nasdaq unter Druck, Bullenmarkt intakt: Warum Anleger gelassen bleiben könnengestern, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Preiskampf könnte KI-Rally beendengestern, 06:31 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen