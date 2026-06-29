Bewertung unter dem Bitcoin-Wert

Wenn die Anleger eine Holding niedriger bewerten als die in ihr verwahrten Vermögenswerte, ist das ein deutliches Misstrauensvotum gegen das Geschäftsmodell. Bei Strategy spielen mehrere Faktoren rein: die Kapitalstruktur ist schwer zu durchschauen, die Refinanzierung läuft über fortgesetzte Aktien-Emissionen, und die Bitcoin-Bestände werden mit Hebel finanziert.

Rein rechnerisch wäre es bei Net Asset Value unter 1,0 sinnvoll, Bitcoins zu verkaufen und dafür eigene Aktien zurückzukaufen — das würde den NAV-Abschlag schließen. Strategy plant aber genau das Umgekehrte: weiter neue Aktien emittieren und Bitcoin akkumulieren.

Nachhaltigkeitsfrage entscheidet

Damit stellt sich für jeden Strategy-Anleger die Nachhaltigkeitsfrage: Wie lange funktioniert das Modell, wenn der Bitcoin-Preis weiter fällt? Bei sinkenden Bitcoin-Beständen und gleichzeitig steigender Aktienzahl wird der Bewertungsabschlag mathematisch sogar größer. Ich bleibe hier lieber vorsichtig.