TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 30. Juni

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sainsbury, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Kontron, Hauptversammlung 10:00 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung 22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 5/26 01:50 JPN: Industrieproduktion 5/26 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 5/26 08:00 GBR: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Leistungsbilanz Q1/26 08:00 DNK: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 5/26 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 5/26 08:30 HUN: Handelsbilanz 5/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 5/26 09:00 CHE: KOF Frühindikator 6/26 09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 6/26 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 6/26 10:00 BGR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 10:00 ITA: Erzeugerpreise 5/26 11:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 4/26 15:45 USA: MNI Chicago PMI 6/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 6/26 16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 5/26 SONSTIGE TERMINE 18:00 DEU: Veranstaltung der Helmut-Schmidt-Stiftung «Hafen im Wandel: Globale Umbrüche und soziale Ungleichheit», Hamburg

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