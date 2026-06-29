Trading-Chance S&P 500: DAS ist gefährlich!

Wir hatten bereits vor einigen Wochen den S&P 500 als potenzielle Trading-Chance vorgestellt, WENN ein bestimmtes Signal auftritt. Das seinerzeit benannte Signal trat bis dato noch nicht auf, doch haben wir nun ein Warnsignal aus dem Commitment of Traders Report bekommen, welches wir nachfolgend ausführlich erklären.

CoT-Report: Massive Veränderungen als Alarmsignal

Ein Alarmsignal im CoT-Report ist immer dann gegeben, wenn die Netto-Position der Commercials sich binnen kürzester Zeit sehr stark verändert. Waren die kommerziellen Händler (Banken, Investmenthäuser) zum Monatsbeginn noch so stark Netto-Long, wie nie in den jüngsten sechs Monaten, so haben sie binnen vier Wochen die bearishste Position des letzten halben Jahres. In unseren Crash-Strategien sind rasante und massive Wechsel in den Netto-Positionen ein klassisches Alarmsignal (nicht mehr, aber auch nicht weniger). Während die Commercial-Position von +60.000 auf -83.000 Kontrakte einbrach, haben die Large Specs (Fonds) von -190.000 auf -35.000 Kontrakte Netto-Short fast auf ein neutrales Niveau gehievt. Es ist die höchste Netto-Position seit März/April 2025. Damit ist eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine scharfe Korrektur oder einen Crash gegeben.

Um die Wahrscheinlichkeiten weiter zu erhöhen oder zu reduzieren schauen wir im nächsten Schritt, wie sich das Open Interest während der massiven Veränderungen bei den Netto-Positionen entwickelt hat. Hier müssen wir uns immer die Frage stellen: WER verursachte die Veränderung im Open Interest? Das Open Interest ist die Summe aller offenen Positionen, die noch nicht durch ein Gegengeschäft geschlossen wurden. Es steigt um eins, wenn ein neuer Kontrakt (Käufer neu, Verkäufer neu) begeben wird und es sinkt um eins, wenn ein offener Kontrakt beiderseits geschlossen wird. Sie müssen dazu verstehen, dass es bei jedem Kontrakt zwei Kontrahenten gibt, für die die Börse der Mittler ist.

In unserem konkreten Fall ist das Open Interest deutlich gestiegen. Da die Commercials Positionen reduziert haben (geschlossen), sind es augenscheinlich die Large Specs, die für den Anstieg im Open Interest verantwortlich zeichnen. Diese Kombination erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur des marktbreiten US-Index in naher Zukunft. Final sollte aber stets mit einer Preisbestätigung als Trigger gearbeitet werden, wenn der CoT-Report Warnsignale liefert. Denn diese sind bei weitem nicht unfehlbar. Verstehen müssen Sie, dass wir die Wahrscheinlichkeiten, vom Münzwurf ausgehend, immer mehr auf unsere Seite bringen, und einen echten statistischen Vorteil erlangen, indem wir die besagten Schritte absolvieren. Doch auf eine Trefferquote von auch nur annähernd 100 Prozent kommen wir freilich nie. Darum halten wir es grundsätzlich so, dass wir bei derartigen Warnsignalen im letzten Schritt ein lokales Tief (für Short) suchen und dessen Unterschreiten abwarten, ehe wir eine Position auf der kurzen Seite eingehen.

Eine Preisbestätigung als zusätzlichen Filter zu nutzen, um nicht blindlings im Aufwärtstrend zu shorten, erscheint also aus unserer Perspektive sinnvoll und angebracht: Dazu wäre ein Unterschreiten der Marke von 7357 Zählern im S&P emini Future (Vorwochentief) der geeignete Trigger.

Quelle: www.barchart.com

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse und der genannte Trigger auf dem S&P emini Future basieren. Das Produkt lautet auf den S&P 500 (Cash). Während der S&P emini Future bei 7460 notiert, steht der S&P 500 Index bei 7354 Punkten. In der Praxis lesen wir also das Signal aus dem Chart des Future heraus und setzen den Trade in einem Hebelzertifikat um, welches auf den S&P 500 Index lautet.

Der Commitment of Traders Report

Der Commitments of Traders Report, kurz COT-Report, ist ein wöchentlich von der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde Commodity Futures Trading Commission veröffentlichtes Datenwerk, das Einblicke in die Positionierung verschiedener Marktteilnehmer an den US-Terminbörsen gewährt. Da der Futures-Markt ein Nullsummenspiel ist, bei dem jedem Käufer ein Verkäufer gegenüberstehen muss, spiegelt dieser Bericht die Stimmung der finanzstarken Akteure wider und dient Tradern als wichtiges Stimmungsbarometer für Rohstoffe, Währungen und Indizes.

Um die Dynamik des Berichts zu verstehen, muss man die darin enthaltenen Händlergruppen analysieren, die im modernen, aufgeschlüsselten Bericht präzise kategorisiert werden. Die erste Gruppe umfasst die Produzenten, Händler, Verarbeiter und Endnutzer, welche auch als klassische kommerzielle Händler oder Hedger bezeichnet werden. Diese Akteure sind physisch am Basiswert interessiert, wie etwa Minenbetreiber bei Gold oder Fluggesellschaften bei Rohöl, und nutzen den Terminmarkt primär zur Absicherung gegen Preisschwankungen, weshalb sie oft antizyklisch agieren. Daneben stehen die Swap-Händler, meist große Banken oder Finanzinstitute, die maßgeschneiderte Absicherungsgeschäfte für ihre Kunden abwickeln und das daraus resultierende Risiko über den Futures-Markt neutralisieren. Für die Identifikation von Markttrends besonders spannend ist die Gruppe des Managed Money, zu der Hedgefonds, registrierte Vermögensverwalter und Commodity Trading Advisors gehören. Diese Händlergruppe verfolgt reine Renditeabsichten, agiert stark trendfolgend und bringt die spekulative Liquidität in den Markt. Abgerundet werden die meldepflichtigen Gruppen durch die sonstigen Reportables, welche große Marktteilnehmer abbilden, die keiner der vorgenannten Kategorien eindeutig zuzuordnen sind. Alle Marktteilnehmer, deren Positionsgröße unter den strengen Meldegrenzen der Aufsichtsbehörde liegt, werden schließlich als nicht-meldepflichtige Positionen zusammengefasst, was im Wesentlichen das Verhalten der Kleinanleger und kleineren Institutionen widerspiegelt.

Ein zentrales Element zur Interpretation dieser Händlerdaten ist das Open Interest, welches die Gesamtzahl aller offenen, noch nicht glattgestellten oder durch Lieferung erfüllten Futures- und Optionskontrakte in einem bestimmten Markt angibt. Im Gegensatz zum reinen Handelsvolumen, das lediglich die Aktivität innerhalb eines Tages misst, zeigt das Open Interest, wie viel Kapital tatsächlich im Markt gebunden ist und ob neuer Fluss in den Markt eintritt oder diesen verlässt. Wenn das Open Interest parallel zu einem steigenden Kurs zunimmt, deutet dies darauf hin, dass die Käufer, oft angetrieben durch die Gruppe des Managed Money, neues Kapital einbringen, was den bestehenden Trend untermauert. Sinkt das Open Interest hingegen bei steigenden Kursen, deutet dies auf Eindeckungen von Short-Positionen hin, was bedeutet, dass der Aufwärtstrend eher an Kraft verliert und auf dünnem Eis steht. Die Kombination aus den spezifischen Käufen oder Verkäufen der einzelnen Händlergruppen im COT-Report und der gleichzeitigen Entwicklung des Open Interest erlaubt es somit zu entschlüsseln, wer den Markt gerade antreibt und wie nachhaltig eine aktuelle Kursbewegung einzuschätzen ist.

Fazit

Das Warnsignal für den US-Aktienmarkt ist da. Wir haben einen Trigger über den Preis definiert, um nicht blind gegen den Haupttrend eine Position zu eröffnen. WENN die besagte Marke von 7357 Punkten im S&P emini unterschritten werden sollte, DANN erscheint es sinnvoll, eine kleine Tranche Short auf den S&P 500 zu eröffnen. Wichtig ist für uns bei derartigen Konstellationen und Setups, in mehreren Tranchen, gestaffelt einzusteigen. Denn alles ist fehlbar und das Timing ist selten auch nur annähernd perfekt. Indem man sein vorgesehenes Engagement in mehrere Tranchen unterteilt, schützt man sein Kapital und spielt einen Cost Average Effekt wirksam aus. Wir stellen nachfolgend ein Produkt vor, mit dem diese Trading-Chance im Falle eines Chart-Signals genutzt werden kann.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf den S&P 500

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 8559,67 Punkte. Bei einem aktuellen Kurs von 7460 ergibt sich somit ein Hebel von 6,27. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UN9ANL.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 7648,5 Punkte

Unterstützungen: 7357 und 7000 Punkte

Open end Turbo Bear Optionsschein auf den S&P 500

Basiswert S&P 500 WKN UN9ANL ISIN DE000UN9ANL9 Basispreis 8559,67 Pkt K.O.-Schwelle 8559,67 Pkt Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 6,27 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.