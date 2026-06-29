US-Anleihen: Leichte Kursverluste

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,09 Prozent auf 110,17 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,38 Prozent.

Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten wirkten sich nicht auf den Anleihemarkt aus. Nach der erneuten militärischen Eskalation am Persischen Golf hat der Iran einen weiteren Verhandlungstermin mit den USA im Unklaren gelassen. Eine Gesprächsrunde werde stattfinden, "sobald die Voraussetzungen geschaffen sind und Einigkeit über Termin und Veranstaltungsort erzielt wurde", sagte Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi laut der iranischen Nachrichtenagentur Isna. Die Anleihekurse wurde durch die am Montag gestiegenen Rohölpreise etwas belastet.

Die Aussicht auf eine Einigung im Iran-Krieg und die fallenden Ölpreise hatten die Anleihekurse in der vergangenen Woche gestützt. Schließlich wurden so die Inflationserwartungen gedämpft und auch die Aussicht auf mögliche Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank (Fed).

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in den USA nicht veröffentlicht. Mit Spannung erwartet wird der am Donnerstag anstehende Arbeitsmarktbericht für Juni./jsl/he

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