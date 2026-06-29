US-Jobdaten, Nasdaq-Schwäche & Tesla-Zahlen: Börsenwoche im Fokus



Zum Start in die neue Handelswoche rückt an den Börsen der Monats- und Quartalswechsel in den Mittelpunkt – und damit die Frage, ob die jüngste Schwäche im Nasdaq nur eine gesunde Konsolidierung war oder der Beginn einer neuen Volatilitätsphase. Nach starken Bewegungen bei Tech- und KI-Aktien, steigenden Renditen und neuen Unsicherheiten rund um Inflation, Konjunktur und Geopolitik bleibt die Lage angespannt. Besonders der Nahe Osten, Öl, Gold und der US-Dollar können weiterhin für schnelle Impulse sorgen. Für DAX, Dow, Nasdaq, Gold, Öl und Bitcoin wird diese verkürzte US-Handelswoche deshalb trotz Feiertag hochspannend.

Im Fokus stehen diesmal vor allem die US-Arbeitsmarktdaten: Am Dienstag liefern JOLTS, Verbrauchervertrauen und weitere Konjunkturdaten erste Hinweise auf die Stimmung in der US-Wirtschaft, am Mittwoch folgen ADP-Arbeitsmarktbericht und ISM-Industrieindex, bevor am Donnerstag der große US-Arbeitsmarktbericht bereits einen Tag früher veröffentlicht wird. Zusätzlich stehen Auftragseingänge, Arbeitslosenhilfe und weitere Konjunkturindikatoren auf der Agenda. Auch auf Unternehmensseite bleibt es spannend: Nike wird zum wichtigen Stimmungstest für Konsum, Markenstärke und Margen, Constellation Brands für defensive Konsumwerte, während General Mills und FactSet weitere Einblicke in Nachfrage, Preissetzungsmacht und Unternehmensausgaben liefern. Dazu dürften Tesla-Auslieferungszahlen sowie die Nachwirkungen der starken Micron-Zahlen erneut die Diskussion um KI, Speicherchips und Tech-Bewertungen befeuern. Im Webinar „Wochenausblick Börse“ ordnen wir die wichtigsten Termine und aktuellen News ein, besprechen konkrete Unterstützungen und Widerstände und zeigen, wo Trader und Anleger in dieser Handelswoche Chancen und Risiken besonders genau im Blick behalten sollten. Zusätzlich analysieren wir Wunschaktien der Teilnehmer.

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Termin: Montag, 29.06.2026 10:30 Uhr

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