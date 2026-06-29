USA dringen nach militärischer Eskalation auf Gespräche mit Iran

- von Andrew Mills ⁠und Parisa Hafezi und Humeyra Pamuk

Dubai, 29. Jun (Reuters) - Nach erneutem gegenseitigem Beschuss dringen die USA auf die Fortsetzung der Gespräche mit dem Iran zur Beendigung des Krieges. Dazu soll es in den kommenden Tagen ein Treffen in Doha geben, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von einem Insider erfuhr. Ein hochrangiger iranischer Insider erklärte, das Treffen solle am Dienstag in der katarischen Hauptstadt stattfinden. Im Gegensatz zu früheren Gesprächen in ‌der Schweiz liege der Schwerpunkt diesmal auf der Sicherung der Straße von Hormus und der Entschärfung der Spannungen. Auch US-Präsident Donald Trump bestätigte auf seiner Social-Media-Plattform ein Treffen am Dienstag, nannte jedoch keine Einzelheiten.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, teilte dem ⁠Sender Fox News am ⁠Montag mit, dass die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner in dieser Woche zu hochrangigen Gesprächen nach Doha reisen. Diese sollen parallel zu den technischen Verhandlungen über ein umfassendes Friedensabkommen geführt werden. Die USA hielten sich an die Vereinbarungen, betonte Leavitt, fügte jedoch hinzu: "Gewalt wird mit Gewalt beantwortet." Wie fragil die Lage ist, zeigten Äußerungen aus Teheran. Einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim zufolge hatte der stellvertretende iranische Außenminister Kasem Gharibabadi vor Trumps Ankündigung erklärt, für diese Woche seien keine Treffen technischer Arbeitsgruppen geplant. Die Konsultationen mit Katar ‌würden jedoch wie gewohnt fortgesetzt.

ÖLPREISE STEIGEN LEICHT

Die USA und der Iran hatten am ‌17. Juni eine 14-Punkte-Absichtserklärung unterzeichnet, um den seit vier Monaten andauernden Konflikt zu beenden. Beide Seiten vereinbarten ein Ende der Feindseligkeiten und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus, durch die üblicherweise ein Fünftel des weltweiten Öls und Flüssiggases transportiert wird. Die Blockade der Meerenge hatte den Ölpreis auf über ⁠100 Dollar pro Barrel steigen lassen. Die Ölpreise zogen am Montag leicht an, die Nordseesorte Brent legte um fast ein Prozent zu.

Das Abkommen ‌sieht zudem eine 60-tägige Frist für vertiefte Gespräche über strittige Themen ⁠wie das iranische Atomprogramm vor. Der iranische Präsident Massud Peseschkian erklärte am Montag, dass im Zuge der Vereinbarung sechs von insgesamt zwölf Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Geldern in Katar freigegeben und nach Teheran überwiesen würden. Dies berichteten staatliche iranische Medien. Peseschkian bezeichnete die Vereinbarung als "großen Sieg für das iranische Volk".

LAGE IM LIBANON BRINGT ZUSÄTZLICHE UNSICHERHEIT

Die geplanten Gespräche folgen auf ‌eine erneute militärische Eskalation am Wochenende. Beide Seiten warfen der jeweils ⁠anderen vor, den vorläufigen Waffenstillstand gebrochen zu haben, nachdem am ⁠Donnerstag ein iranisches Geschoss ein Frachtschiff in der Straße von Hormus getroffen hatte. Der Iran griff am frühen Sonntag US-Militärstützpunkte in Kuwait und Bahrain mit Raketen und Drohnen an. Trump hatte dem Iran gedroht, das Land militärisch zu vernichten, sollte es keine Einigung geben. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten wiederum, US-Angriffe hätten den Waffenstillstand verletzt, und drohten den US-Stützpunkten in der Region mit Vergeltung.

Zusätzliche Unsicherheit birgt der Konflikt im Libanon. Der libanesische Parlamentspräsident Nabih Berri, ein enger Verbündeter der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz, äußerte am Montag Zweifel an dem von den USA vermittelten Waffenstillstandsabkommen zwischen dem Libanon und Israel. Berri warnte, die Vereinbarung könne zu Spaltungsversuchen im Libanon führen und werde nicht umgesetzt. Der Iran hatte erklärt, dass ein Ende des Konflikts im Libanon und der Abzug israelischer Truppen ⁠aus dem Süden des Landes fester Bestandteil jeder Vereinbarung mit den USA zur Beendigung des größeren Krieges seien. Dieser hatte am 28. Februar mit US- und israelischen Angriffen auf den Iran begonnen.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)