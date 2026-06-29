Wadephul pocht vor US-Reise auf Nato-Zusammenhalt

Berlin, ⁠29. Jun (Reuters) - Vor seinem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio hat Bundesaußenminister Johann Wadephul die Bedeutung der transatlantischen Partnerschaft hervorgehoben. Die USA blieben der wichtigste ‌Partner Deutschlands außerhalb Europas, erklärte Wadephul am Montag vor seinem Abflug nach Washington. Bei den Gesprächen ⁠mit ⁠seinem US-Kollegen sollen die Vorbereitungen für den anstehenden Nato-Gipfel in Ankara Thema sein. Dabei gehe es um eine neue Lastenteilung im Bündnis sowie eine langfristige Unterstützung der Ukraine. "Unsere euro-atlantische Sicherheit ‌hängt entschieden davon ab, dass ‌wir auch in Zukunft so entschlossen wie bisher in der Nato zusammenstehen."

Zudem sollen Wadephul und Rubio ⁠über die Lage im Nahen Osten und eine ‌dauerhafte Lösung im Konflikt ⁠um das iranische Atomprogramm beraten. Im Anschluss an seinen Besuch in den USA reist der Minister weiter nach Südamerika. Auf dem ‌Programm stehen die ⁠Teilnahme am Mercosur-Gipfel in Paraguay ⁠sowie Gespräche in Argentinien und Brasilien. Schwerpunkte der dortigen Unterredungen sind das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten sowie die Diversifizierung von Lieferketten. Begleitet wird Wadephul von einer Wirtschaftsdelegation mit Vertretern aus den Bereichen Energie, Sicherheit und Rohstoffe.

(Bericht von Scot W. StevensonBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)