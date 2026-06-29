WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. Juli 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 13. Juli

 

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DIENSTAG, DEN 30. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Sainsbury, Q1-Umsatz
10:00 DEU: Kontron, Hauptversammlung
10:00 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung
22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen
 
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
01:30 JPN: Arbeitslosenquote 5/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 5/26 (vorläufig)
03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26
07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 5/26
08:00 GBR: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Leistungsbilanz Q1/26
08:00 DNK: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 5/26
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 5/26
08:30 HUN: Handelsbilanz 5/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 5/26
09:00 CHE: KOF Frühindikator 6/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 6/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 6/26
10:00 BGR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
10:00 ITA: Erzeugerpreise 5/26
11:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 4/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI 6/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 6/26
16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 5/26
 
SONSTIGE TERMINE
18:00 DEU: Veranstaltung der Helmut-Schmidt-Stiftung «Hafen im Wandel: Globale Umbrüche und soziale Ungleichheit», Hamburg
 
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MITTWOCH, DEN 1. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Associated British Foods, Q3-Umsatz
10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung
10:00 DEU: Norma, Hauptversammlung
10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung
11:00 DEU: Hermle, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: General Mills, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Tankan Q2/26
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 5/26
09:00 AUS: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
12:00 PRT: Industrieproduktion 5/26
14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 6/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 5/26
18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 5/26
18:00 RUS: Arbeitslosenquote 5/26
 
SONSTIGE TERMINE
BEL: Härtere Zollregeln für Stahlimporte in die EU treten in Kraft, Brüssel

BEL: Irland übernimmt turnusgemäß den Vorsitz des Ministerrates der Europäischen Union (EU), Brüssel

EUR: Neue Zollvorschriften für kleine Pakete in EU: Pauschalzoll auch auf importierte Billigwaren, Europaweit
 
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DONNERSTAG, DEN 2. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FRA: Sodexo, Q3-Umsatz, Issy-les-Moulineaux
10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Mai 2026
08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet in Streit um Urheberschutz für USM-Haller-Möbelsystem, Karlsruhe

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
GBR: Sainsbury, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR
08:30 CHE: Verbraucherpreise 6/26
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/26
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/26
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (endgültig)
 
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Eröffnung der Infineon Smart Power Fab, Dresden
Mit der «Smart Power Fab» reagiert Infineon auf die steigende Nachfrage nach Halbleitern etwa für erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektromobilität. In der neuen Fabrik sollen rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.
 
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FREITAG, DEN 3. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NOR: Aker ASA, Q2-Umsatz
10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung
10:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung
10:00 DEU: Einhell, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: Rating DOG PMI Dienste 6/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 5/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 5/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 6/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 6/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/26
10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Berufungsverhandlung über Rückforderungen der Investitionsbank Brandenburg von Corona-Soforthilfen, Berlin

HINWEIS
USA: Kein Börsenhandel wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli. Dieser fällt 2026 auf einen Samstag. An den Märkten wird er deshalb auf den Freitag vorgezogen

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MONTAG, DEN 6. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/26
09:30 DEU: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26
10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 7/26
10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26
11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 5/26
15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 6/26 (2. Veröffentlichtung)
16:00 USA: ISM-Index 6/26

SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Konferenz Bundesagentur für Arbeit (BA) und DGB Baden-Württemberg zu den Potenzialen und Herausforderungen von KI in den Betrieben

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DIENSTAG, DEN 7. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: TLG Immobilien, Hauptversammlung
11:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung
12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung
DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 5/26
08:00 DEU: Industrieproduktion 5/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 5/26
14:15 USA: ADP-Bericht zum Arbeitsmarkt
14:30 USA: Handelsbilanz 5/26

SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Personaldebatte OEAG Holding GmbH und Arbeitgeberverband Gesamtmetall zu Bürokratieabbau in Unternehmen

09:00 DEU: Tagesspiegel Background Fachkonferenz Agrar & Ernährung

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MITTWOCH, DEN 8. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN
09:30 USA: Meta, Hauptversammlung
10:00 DEU: WCM, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Leistungsbilanz 5/26
08:45 FRA: Leistungsbilanz 5/26
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
16:00 USA: Großhandelslagerbestände
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle
21:00 USA: Konsumentenkredite

SONSTIGE TERMINE
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DONNERSTAG, DEN 9. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz
07:30 AUT: OMV, Q2-Umsatz
10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung
10:00 DEU: Baader Wertpapierhandelsbank, Hauptversammlung
10:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung
10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung
10:30 DEU: Expert Bilanz-Pk 2026
12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen
14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Geldmenge M2, M3
03:30 CHN: Erzeugerpreise 6/26
08:00 DEU: Handelsbilanz 5/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 6/26

EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten

SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband BdB zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M.

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FREITAG, DEN 10. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 6/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Industrieproduktion 5/26

EUR: Treffen der EU-Finanzminister

EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten

SONSTIGE TERMINE
21:00 DEU: Ende der gut fünfmonatigen Generalsanierung der Bahnstrecke Köln-Wuppertal-Hagen

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MONTAG, DEN 13. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/26
13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Leistungsbilanz 5/26

SONSTIGE TERMINE
EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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