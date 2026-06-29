Xi empfängt belarussischen Präsidenten Lukaschenko in Peking

Reuters · Uhr
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29. ⁠Jun (Reuters) - Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat am Montag den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko in Peking empfangen. Die Beziehungen ‌zwischen beiden Ländern befänden sich auf einem "historischen Höhepunkt", sagte Xi dem Telegram-Kanal des ⁠belarussischen ⁠Präsidialamtes zufolge nach dem Treffen mit dem engen Verbündeten des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Lukaschenko äußerte sich demnach ähnlich lobend über die Beziehungen zu ‌China. Lukaschenkos Reise nach China ‌folgt auf ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin in der vergangenen Woche. ⁠Der Besuch findet zudem vor dem Hintergrund ‌wachsender Spannungen zwischen ⁠Belarus und der Ukraine statt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte kürzlich erklärt, er glaube, dass Putin ‌Lukaschenko zu ⁠einer stärkeren Unterstützung Russlands im ⁠Ukraine-Krieg drängen wolle.

Im Mai hatten Xi und Putin bei einem Gipfeltreffen in Peking die strategische Partnerschaft ihrer Länder untermauert.

(Bericht von Jekaterīna Golubkova, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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