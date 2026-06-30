AeroVironment: Wieso die Zahlen mich überzeugen

Was bewegt die Aktie?

Der Umsatz stieg um 133 Prozent auf 641 Millionen Dollar und lag damit 82 Millionen Dollar über den Erwartungen. Je Aktie verdiente das Unternehmen 0,84 Dollar, 37 Cent mehr als erwartet. Getragen wurde das Wachstum von AeroVironment von zwei Übernahmen: Empirical Systems Aerospace und die große Akquisition von BlueHalo brachten allein im vergangenen Quartal über 280 Millionen Dollar Umsatz.

Der Ausblick fiel dagegen schwach aus. Den Nettogewinn erwartet das Management nur zwischen acht und 24 Millionen Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie zwischen 3,20 und 3,34 Dollar. Der Konsens lag bei vier Dollar. Auch der Umsatzausblick von 2,12 bis 2,22 Milliarden Dollar trifft mit dem Mittelwert nur die Konsenserwartung von 2,18 Milliarden Dollar. Die Wachstumsraten dürften künftig deutlich geringer ausfallen, weil der Effekt der Übernahmen über vier Quartale eingepreist ist.

Stark bleibt die Auftragslage. Die Bookings lagen bei 2,7 Milliarden Dollar, das Book-to-Bill bei rund 1,4. Der Funded Backlog stieg von 726 Millionen auf 1,2 Milliarden Dollar.

Charttechnik

Auf Jahressicht fiel die Aktie von 360 Euro auf 117 Euro und damit um über 50 Prozent. Mit der dynamischen Vorbörsenbewegung verließ sie sowohl die kurzfristige als auch die längerfristige Trendlinie klar nach oben. Das nächste Kursziel liegt im Bereich von 190 bis knapp 200 Euro, wo ein starkes Widerstandslevel verläuft.

Martins Einschätzung

Der starke Kurssprung trotz schwacher Gewinnprognose zeigt mir, dass der vorherige Kursverlust zu groß war. Die hohen Bookings und der gewachsene Backlog sprechen für eine gute Auftragslage. Bis in den Bereich um 190 bis 200 Euro hat die Aktie eine gute Chance, weiter anzusteigen.