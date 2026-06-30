- von ⁠John O'Donnell -

Berlin, 30. Jun (Reuters) - AfD-Chefin Alice Weidel sieht ihre Partei nach möglichen Wahlsiegen in Ostdeutschland nach eigenen Worten auf dem Weg ins Kanzleramt. Die Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern im September seien "entscheidende Wegmarken", sagte Weidel der Nachrichtenagentur Reuters ‌in einem am Dienstag veröffentlichten Gespräch. "Wenn wir in Sachsen-Anhalt gewinnen, wird Mecklenburg-Vorpommern wahrscheinlich folgen. Wir können in beiden Ländern das Amt des Ministerpräsidenten erringen", ⁠sagte sie. "Ich ⁠kann die AfD im Kanzleramt sehen, entweder bei der nächsten Wahl oder bei der darauf folgenden."

In Umfragen liegt die AfD in Sachsen-Anhalt um die 40 Prozent. Eine Alleinregierung könnte demnach nur durch ein Bündnis aller übrigen Parteien verhindert werden, was eine Verständigung von CDU und Linken voraussetzen würde. ‌In Mecklenburg-Vorpommern könnte die Partei nach derzeitigen Erhebungen ‌um die 35 Prozent erreichen.

Weidel zeigte sich überrascht, wie schnell ihre Partei in den Umfragen auch an der CDU vorbeigezogen sei: "Das liegt zu einem großen Teil ⁠an Friedrich Merz und seinen gebrochenen Versprechen. Wir sehen eine Ausgabenexplosion in Deutschland. ‌Bei den Haushaltsdefiziten überholen wir Frankreich. Deutschland ⁠ist im Grunde bankrott", sagte sie. Zudem sei das Vertrauen in die innere Sicherheit und die Justiz erodiert.

Zudem forderte Weidel erneut ein Ende des Boykotts von russischem Öl und Gas, um die ‌deutsche Wirtschaft zu stärken. "Billige Energie aus ⁠Russland war das Geheimnis des Erfolgs ⁠von 'Made in Germany'", sagte sie. "Wir brauchen sie zurück." Der Verlust dieser Energie habe Deutschland Jahre zurückgeworfen und Hunderttausende Arbeitsplätze gekostet.

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter warf der AfD vor, die prorussische Haltung für den Wahlkampf zu nutzen. "Die Russland-Romantisierung wird insbesondere mit Blick auf die anstehenden Wahlen in Ostdeutschland massiv von der AfD genutzt." Die angeblich billigen Gaslieferungen seien auch eine zentrale russische Erzählung, um Deutschland und die EU zu spalten.

Russland hatte nach ⁠der Invasion der Ukraine die Gaslieferungen an Deutschland 2022 eingestellt, noch bevor die Ostsee-Pipeline Nord Stream durch Explosionen schwer beschädigt wurde.

(Geschrieben von Markus Wacket, redigiert von ‌Thomas Seythal)