AKTIEN IM FOKUS 2: Geschäftsaussagen treiben Siemens Energy an - KI-Fantasie

(neu: Kurs, Experten und Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Geschäftsoptimismus und zurückkehrende KI-Euphorie haben die Aktien von Siemens Energy am Dienstag an die Spitze des Leitindex Dax gehievt. Um fünf Prozent ging es mit dem Kurs auf gut 165 Euro nach oben. Sie kehrten damit über die 100-Tage-Linie zurück, um die der Kurs zuletzt gependelt war. Sie ist am Markt als Indikator für den mittel- bis langfristigen Trend beliebt.

Angetrieben wurden die Aktien des Energietechnikkonzerns laut Händlern von positiven Aussagen zum jüngsten Geschäftsverlauf, die es am Vorabend vor der Anfang August anstehenden Quartalsbilanz gab. Hinzu kam, dass Aktien von Profiteuren des KI-Megatrends im Nachgang der starken New Yorker Nasdaq-Börse nach ihrer jüngsten Korrektur generell wieder gefragt waren.

Das Gesamtbild bei Siemens Energy bleibe positiv, schrieb Analyst Nikolas Demeter von der Privatbank Metzler nach dem Briefing, mit dem Analysten nochmals letzte Eindrücke vor den Zahlen vermittelt werden. Er geht davon aus, dass die Geschäfte mit Gas- und Dampfturbinen sowie im Bereich der Stromübertragung und Energiespeicherung im dritten Geschäftsquartal positiv überraschen.

Analyst Vivek Midha von der Citigroup erwartet im Bereich Gas Services eine starke Auftragsentwicklung. Er sprach von einer Kurserholung nach der jüngsten Schwäche, die neben Gewinnmitnahmen im KI-Bereich wohl auch fundamentale Gründe hatte. Seit dem Juni-Hoch vor gut einer Woche hatte der Kurs in der Spitze fast 13 Prozent verloren, seit dem Rekordhoch im April sogar fast 21 Prozent. Midha verwies auf Erleichterung wegen zuletzt aufgekommener Sorgen vor einem Höhepunkt der Gas-Auftragseingänge und einem abgeschwächten Verhältnis von Angebot und Nachfrage.

In New York waren am Montag an der technologielastigen und stark KI-getriebenen Nasdaq die Schnäppchenjäger zurückgekehrt und dies trieb am Dienstag in Asien und auch hierzulande wieder die davon profitierenden Werte an. Neben Chipaktien zählen in Deutschland auch Siemens Energy sowie der Baukonzern Hochtief zu den Profiteuren. Grund ist der Aufbau von Rechenzentren und deren hoher Strombedarf.

Mit den Aktien von Siemens , ABB und Schneider Electric waren am Dienstag neben Siemens Energy weitere Schwergewichte aus dem Industriegütersektor begehrt. Die Kursgewinne bei diesen Aktien reichten von zwei bis über drei Prozent. Titel des deutschen Chipkonzerns Infineon legten 2,8 Prozent zu./tih/bek/jha/