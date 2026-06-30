Aktien New York Schluss: Starkes Börsenhalbjahr mit beeindruckender Nasdaq-Rally

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Gewinne vom Wochenauftakt ausgebaut. Besonders stark legten erneut die überwiegend mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Indizes zu, da Schnäppchenjäger den jüngsten Rücksetzer weiter für Zukäufe nutzten.

Das aktuelle Bild am US-Aktienmarkt, mit einer sehr starken von KI-Euphorie getriebenen Nasdaq-Börse und dahinter zurückbleibenden Gewinnen der Standardwerte, spiegelt sich auch in den Kursentwicklungen seit Jahresbeginn. Dass der marktbreite S&P 500 zugleich das beste Quartal seit sechs Jahren erlebte, ist ebenfalls vor allem den in diesem Index enthaltenen Tech-Werten geschuldet.

Ob es von der aktuellen, Techwerte getragenen Erholung aus weiter nach oben geht und diese somit zu mehr als einer kurzfristigen Gegenbewegung wird, bleibt abzuwarten. Neben den geopolitischen Entwicklungen dürfte das vor allem vom US-Zinspfad und den Gewinnaussichten der Unternehmen abhängen, sagte Finanzmarkt-Analyst Kyle Rodda vom Londoner Fintech-Unternehmen Capital.com.

Nach Erholungsgewinnen von zwei Prozent am Montag stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 am Dienstag um weitere 1,68 Prozent auf 30.276,35 Punkte. Auf Monatsbasis bedeutet das zwar noch ein kleines Minus. Seit Jahresbeginn steht aber ein Plus von rund 20 Prozent zu Buche.

Der Dow Jones Industrial gewann am Dienstag 0,26 Prozent auf 52.319,20 Punkte. Für den Juni ergibt dies zwar ein Plus von 2,5 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf jedoch hat der bekannteste Wall-Street-Index mit einem Gewinn von 9 Prozent nicht einmal halb so stark zugelegt wie der Nasdaq 100. Der S&P 500 gewann an diesem Handelstag 0,79 Prozent auf 7.499,36 Punkte, was für die ablaufenden drei Monate ein Plus von etwas mehr als 8 Prozent und für das erste Halbjahr eines von 9,6 Prozent bedeutet./ck/he