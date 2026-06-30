ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens auf 260 Euro - 'Hold'

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 255 auf 260 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Umfragen unter den Vertriebspartnern signalisierten eine solide Dynamik im Bereich Automatisierung, vor allem in Asien und den USA, schrieb Gael de-Bray in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Auch das Wachstum im Geschäft mit Rechenzentren dürfte erneut stark ausfallen. Er rechnet mit einer Anhebung der Zielspanne für den Gewinn je Aktie im laufenden Geschäftsjahr./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET

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