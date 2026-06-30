ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel 74 Euro
dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Constantin Hesse kommentierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen Bericht über ein mögliches Importverbot für chinesische Wechselrichter. Sollte dies so umgesetzt werden, glaubt der Experte, dass dies westlichen Anbietern - darunter auch SMA Solar - erheblich zugutekommen würde. Der Vorschlag könne aber noch geändert oder gänzlich verworfen werden, fügte der Experte hinzu./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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