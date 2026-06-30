ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für EssilorLuxottica - 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 335 auf 305 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm vor dem Halbjahresbericht Ende Juli am Montagabend noch ein Finetuning an ihren Schätzungen für den Optikkonzern vor. Auch das gesunkene Kursziel biete aber noch immenses Kurspotenzial./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Krankenhausimmobilien-SpezialistSchweizer Börse: Infracore plant Börsengang im Juliheute, 05:27 Uhr · Reuters
Plus-Analysen
Verdacht auf InsiderhandelNagarro-Chef: Erwarte BaFin-Untersuchung zu Kurssprunggestern, 08:59 Uhr · Reuters
Chartzeit Marktbericht 28.06.2026Nasdaq unter Druck, Bullenmarkt intakt: Warum Anleger gelassen bleiben können28. Juni · onvista