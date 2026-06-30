ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Jungheinrich auf 45 Euro - 'Buy'

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich vor Quartalszahlen von 47 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Gabelstapler-Herstellers für das zweite Jahresviertel dürften nach dem schwachen Jahresauftakt eine deutliche Erholung der Rentabilität zeigen, schrieb Stefan Augustin in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der jüngsten Entwicklung der Wettbewerber-Bewertungen./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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