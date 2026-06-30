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APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds sinkt im Auftaktquartal wegen negativer Marktentwicklung auf 241,8 Mrd.

Geopolitische Spannungen belasten im 1. Quartal die Märkte -  
Netto-Zuflüsse bleiben in Summe dennoch im positiven Bereich. 

Wien (APA-ots) - Die negative Entwicklung an den globalen Finanzmärkten  
im 
Zusammenhang mit den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben 
die österreichischen Investmentfonds im Auftaktquartal des Jahres 
2026 belastet. Das zeigt der Quartalsbericht Asset Management der 
österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). 

Am Ende des 1. Quartals lag das verwaltete Vermögen der von 
österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern 
aufgelegten 2.103 Investmentfonds bei 241,8 Milliarden und damit 1,9 
% unter dem Stand des Jahresultimo 2025. Im Vergleich zum 
Vorjahresquartal lag das Vermögen immer noch um 6,1% höher. Die 
höchsten Nettomittelzuflüsse verzeichneten im Quartal Mischfonds mit 
331 Millionen, gefolgt von Aktienfonds mit 94 Millionen und 
Rentenfonds mit 70 Millionen. Immobilienfonds erlitten hingegen 
netto Abflüsse von 339 Millionen. In Summe flossen den 
österreichischen Fonds netto 197 Millionen neue Mittel zu. 

Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im 
Quartalsbericht Asset Management der FMA . Die FMA präsentiert den 
Quartalsbericht Asset Management erstmals in einem neuen, 
verschlankten Erscheinungsbild, das die Zahlen in einem kompakten und 
übersichtlichen zweiseitigen Design darstellt. Die Datenbasis ist 
dabei noch detaillierter und auch in digitaler Form für den Download 
verfügbar. 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

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