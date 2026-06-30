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APA ots news: Nagarro startet vierte Innovation Challenge für Unternehmen in Österreich

Digitale Innovationsideen gesucht: Gewinnerprojekte werden als  
Proof of Concept im Wert von bis zu EUR 50.000 umgesetzt 

Wien (APA-ots) - Nagarro startet gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS)  
und Ingram 
Micro die vierte Ausgabe der Innovation Challenge. Bis 18. September 
2026 können mittlere und große Unternehmen in Österreich ihre Ideen 
für innovative digitale Produkte, Services, Geschäftsmodelle oder 
Prozessinnovationen einreichen. Die besten Use Cases werden gemeinsam 
mit Nagarro als Proof of Concept (PoC) im Wert von bis zu 50.000 Euro 
umgesetzt. 

Viele Innovationsvorhaben scheitern nicht an der Idee selbst, sondern 
an fehlenden Ressourcen, technologischen Know-how oder Unsicherheit 
hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzbarkeit. Genau hier setzt die 
Innovation Challenge von Nagarro an: Die Initiative unterstützt 
Unternehmen dabei, Innovationsideen strukturiert zu bewerten, 
weiterzuentwickeln und im Erfolgsfall gemeinsam mit Expert:innen 
umzusetzen. 

" Mit der Innovation Challenge wollen wir Unternehmen ermutigen, 
ihre digitalen Ideen nicht in der Schublade liegen zu lassen. 
Entscheidend ist nicht nur die Idee selbst, sondern der nächste 
konkrete Schritt: prüfen, schärfen und umsetzen. Unsere 
Zusammenarbeit mit AWS und Ingram Micro schafft genau den richtigen 
Rahmen dafür ", sagt Paul Kurt Haberfellner, Co-Founder & Managing 
Director von Nagarro. 

Zwtl.: Bewährtes Format mit starken Partnern 

2026 findet die Innovation Challenge bereits zum vierten Mal 
statt. Nach drei erfolgreichen Ausgaben wird die Initiative in diesem 
Jahr gemeinsam mit AWS und Ingram Micro umgesetzt. 

In den vergangenen drei Ausgaben wurden unter anderem Projekte 
von ÖBB, Österreichischer Post, Wiener Städtischer Versicherung, Miba 
AG, Flughafen Wien und DECTRIS ausgezeichnet. Die Gewinnerideen 
reichten von KI-gestützten Wissensplattformen und intelligenten 
Assistenzsystemen bis hin zu datengetriebenen Analyse-, 
Automatisierungs- und Prognoselösungen. 

Zwtl.: Einreichung ab sofort möglich 

Die Einreichung ist ab sofort bis 18. September 2026 online 
möglich. Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen in Österreich mit 
mindestens 200 Mitarbeitenden. 

Die vielversprechendsten Einreichungen werden zu einem Pitch Day 
eingeladen und von einer interdisziplinären Jury aus Vertreter von 
Wirtschaft, Technologie und Innovation bewertet. Ausschlaggebend sind 
dabei die Kriterien Innovationsgrad, Umsetzbarkeit, messbarem Nutzen 
und Commitment im Unternehmen. 

Die Gewinnerprojekte werden im Rahmen einer feierlichen 
Siegerprämierung im November 2026 ausgezeichnet. 

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Einreichung 
finden Sie unter: www.nagarro.com/de/innovation-challenge 

Über Nagarro 

Nagarro ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-zentrierte 
Transformation und Digital Engineering. Mit seinem "Fluidic 
Intelligence"-Ansatz unterstützt Nagarro Kunden dabei, innovative, AI 
-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten 
erfolgreich zu sein. 18.500 Mitarbeitende in 40 Ländern sowie 
Nagarros CARING-Kultur prägen die partnerschaftliche und langfristige 
Zusammenarbeit mit Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere 
Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com . 

FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220) 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Madeleine Mitrovic Communications & Coaching 
   Telefon: +43(0) 664/450 99 61 
   E-Mail: madeleine@mitrovic.at 

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