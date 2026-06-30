Ausbildung zur Pflegeassistenz: Planung für Start 2027 läuft

BERLIN (dpa-AFX) - Die Vorbereitung für die neue vergütete Ausbildung zur Pflegeassistenz kommt voran. Sie soll ab 1. Januar 2027 starten und helfen, künftig das nötige Personal für die Pflege zu sichern. Jetzt hat die zuständige Fachkommission Rahmenlehr- und -ausbildungspläne dafür vorgelegt, wie das Familienministerium und das Gesundheitsministerium in Berlin mitteilten.

Pflegeassistentinnen unterstützen examinierte Pflegekräfte bei der Versorgung hilfsbedürftiger Menschen, zum Beispiel beim An- und Ausziehen, beim Essen oder beim Umherlaufen. Die neue dreijährige Ausbildung soll bundesweit einheitlich sein und die 27 verschiedenen Pflegehilfeausbildungen in den Ländern ablösen. Grundlage ist ein Gesetz von 2025.

"Eine gute pflegerische Versorgung kann nur gelingen, wenn Aufgaben möglichst breit verteilt werden und wir attraktive und moderne Berufsbilder in der Pflege schaffen", erklärte Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU). Familienministerin Karin Prien (CDU) ergänzte, die neue Ausbildung biete eine sichere berufliche Perspektive und trage zu den "personellen Grundlagen guter Pflege bei"./vsr/DP/stw