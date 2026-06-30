Was bewegt die Aktie?

Die Zahlen zum ersten Quartal fielen kräftig aus. Der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 613 Millionen Euro, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 18 Prozent zu. Größter Treiber bleibt das Segment Live Entertainment, in dem das Ergebnis um 151 Prozent nach oben sprang.

Mit Eventim Light kommt ein neues Wachstumsfeld dazu. Die browserbasierte Plattform richtet sich an kleinere Veranstalter wie Bars, Clubs und kleine Festivals und bindet damit ein Segment stärker in das Eventim-Ökosystem ein, das bisher kaum erreicht wurde. Die Plattform lässt sich schnell einrichten.

Zwölf Analysten covern die Aktie aktuell, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 88 Euro. Kepler Cheuvreux senkte das Ziel von 84 auf 74 Euro, bleibt aber bei einem Kaufrating. MWB Research reduzierte von 100 auf 96,50 Euro und rät ebenfalls zum Kauf. Die Deutsche Bank sieht 96 Euro, JP Morgan vergibt ein Overweight mit 95 Euro, Berenberg ein Outperform mit 94 Euro. Oddo BHF bleibt mit 65 Euro neutral.

Charttechnik

Das starke Unterstützungsniveau unter 50 Euro hält bisher. Das nächste größere Widerstandslevel liegt bei rund 63 Euro. Bis dahin hat die Aktie reichlich Luft nach oben, und der Kurs arbeitet sich aktuell wieder in Richtung der Marke von 60 Euro.

Martins Einschätzung

CTS Eventim ist operativ enorm stark und meiner Meinung nach deutlich zu günstig bewertet. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis ist für die nächsten zwölf Monate auf unter 15 gefallen, nachdem es zu Spitzenzeiten beim 32-Fachen lag. Fairerweise hat sich parallel auch der Kurs mehr als halbiert, von über 100 Euro auf 50 Euro. Die Insiderkäufe auf diesem Niveau zeigen, dass das Management die aktuellen Kurse für attraktiv hält.