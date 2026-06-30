Blatt: Epstein-Affäre - Buffett setzt Milliarden-Spende an Gates-Stiftung aus

(Berichtigt ⁠Tippfehler im ersten Satz des zweiten Absatzes)

30. Jun (Reuters) - Der Starinvestor Warren Buffett setzt einem Medienbericht zufolge seine übliche milliardenschwere Spende an die ‌Gates-Stiftung vorerst aus. Er wolle die Ergebnisse einer Untersuchung der Stiftung zu ihren Verbindungen zum ⁠verstorbenen ⁠Sexualstraftäter Jeffrey Epstein abwarten, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Buffett verschiebe seine Entscheidung über die Spende auf einen späteren Zeitpunkt ‌im Jahr.

Die Stiftung von Microsoft-Gründer ‌Bill Gates ist wegen seiner Kontakte zu Epstein in die Kritik geraten. Der Chef der Stiftung, ⁠Mark Suzman, hatte eine externe Untersuchung in ‌Auftrag gegeben, deren Ergebnisse ⁠im Sommer erwartet werden. Der 95-jährige Buffett, langjähriger Chef der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway, hat der Gates-Stiftung in den vergangenen zwei ‌Jahrzehnten Aktien ⁠im Wert von mehr als ⁠47 Milliarden Dollar gespendet. Gates selbst, gegen den nicht ermittelt wird, hat die Kontakte zu Epstein wiederholt bedauert.

Bericht von Mrinmay Dey in Mexico City, Jonathan Stempel in New York; geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf Banser Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).